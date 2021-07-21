В оргкомитете ОИ заявили, что уровень радиации в Фукусиме не отличается от показателей основных городов мира
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«Уровень радиации в воздухе в городах префектуры Фукусима не отличается от уровня, который показывают основные города мира», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы оргкомитета.
Олимпийский турнир по софтболу стартовал в Фукусиме в 21 июля. Церемония открытия Игр запланирована на 23 июля. Соревнования продлятся до 8 августа.
Ранее глава оргкомитета ОИ-2020 отреагировал на жалобы россиян на условия проживания в Олимпийской деревне.