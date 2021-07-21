В оргкомитете ОИ заявили, что уровень радиации в Фукусиме не отличается от показателей основных городов мира

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Оргкомитет летних Олимпийских игр в Токио сообщил, что уровень радиации в префектуре Фукусима, где проходят соревнования по софтболу, не отличается от показателей основных городов мира.
В оргкомитете ОИ заявили, что уровень радиации в Фукусиме не отличается от показателей основных городов мира
  • Reuters

«Уровень радиации в воздухе в городах префектуры Фукусима не отличается от уровня, который показывают основные города мира», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы оргкомитета.

Олимпийский турнир по софтболу стартовал в Фукусиме в 21 июля. Церемония открытия Игр запланирована на 23 июля. Соревнования продлятся до 8 августа.

Ранее глава оргкомитета ОИ-2020 отреагировал на жалобы россиян на условия проживания в Олимпийской деревне.

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