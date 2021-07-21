Глава оргкомитета ОИ-2020 отреагировал на жалобы россиян на условия проживания в Олимпийской деревне
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«Мы посчитали, что подготовили всё для предоставления удобного проживания. Как можно скорее примем меры в связи с холодильниками и телевизорами. Но прежде позвольте нам прояснить этот вопрос с российской стороной. Мы сделаем всё возможное», — цитирует слова Сэйко Хасимото издание Nikkan Sports.
Российские спортсмены сравнили проживание в Олимпийской деревне со средневековой Японией, сетуя на отсутствие холодильников и туалетов в номерах.
Ранее американские гимнастки отказались от проживания в Олимпийской деревне.