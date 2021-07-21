Первые отстранения из-за COVID-19 и недоверие организаторам: почему проведение Игр в Токио до сих пор вызывает сомнения

В преддверии начала токийской Олимпиады растёт количество случаев заболевания коронавирусом среди её участников, их общее число достигло 80. Первой отстранённой из-за COVID-19 спортсменкой стала чилийская тхэквондистка Фернанда Агирре. Из-за положительного теста также была вынуждена сняться нидерландская скейтбордистка Кэнди Якобс. Некоторые специалисты до сих пор не исключают, что Олимпиада может быть отменена в последний момент. При этом глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил о необходимости проведения Игр в нынешних условиях. По его мнению, соревнования помогут объединить мир в борьбе с пандемией.

За два дня до начала Олимпийских игр атмосфера вокруг соревнований по-прежнему остаётся напряжённой — в первую очередь, из-за сложной эпидемиологической обстановки. По сообщению местных СМИ, в Токио растёт количество заболевших коронавирусом. Впервые с января нынешнего года за сутки выявлено 1832 случая. В японской столице по-прежнему действует режим чрезвычайной ситуации, который продлится как минимум до 22 августа.

Несмотря на все меры предосторожности, призванные избежать распространения коронавируса на столь масштабном спортивном форуме, как Олимпиада, полностью обезопасить гостей Токио пока не удаётся. Накануне было зафиксировано восемь новых подтверждённых случаев заражения COVID-19. В этот список вошёл один атлет, остальные отвечают за организацию. Общее число заболевших в преддверии Игр достигло 80.

Имена членов делегаций не раскрываются, однако стало известно о положительном тесте чешского тренера по волейболу Симона Науша. Ранее заболевание было выявлено у игрока мужской команды Ондржея Перушича, который был незамедлительно изолирован от коллег. Однако в сборной были вынуждены признать, что эта мера не сработала в полной мере. Кроме того, было подтверждено заболевание у игрока в настольный теннис Павла Сиручека и у члена сборной США по пляжному волейболу Тейлора Крэбба.

А первой спортсменкой, отстранённой от Игр из-за коронавируса, стала чилийская тхэквондистка Фернанда Агирре. Оба её теста, сданные в аэропорту, оказались положительными, в связи с чем она была вынуждена уйти на 10-дневный карантин. Это не позволит ей принять участие в турнире, который должен стартовать уже 25 июля. В федерации заверили, что перед вылетом в Японию анализы девушки были отрицательными.

Своей представительницы лишилась и сборная Нидерландов. Скейтбордистка Кэнди Якобс была вынуждена сняться с соревнований по той же причине.

«Моё сердце разбито. К сожалению, сегодня утром я сдала положительный тест на COVID-19. Это означает, что мой олимпийский путь подошёл к концу. Я хорошо себя чувствую и сделала всё возможное, приняла все меры предосторожности, чтобы избежать такого сценария. К счастью, мы следовали протоколу безопасности, поэтому у моих товарищей-скейтбордистов ещё будет возможность засиять», — написала Якобс в Instagram.

Якобс стала четвёртой спортсменкой, чьё заражение было зафиксировано в олимпийской деревне. Помимо неё и Перушича, положительные тесты ранее сдали южноафриканские футболисты Джеймс Монян и Камохело Махлаци. При этом последние смогут сыграть на Олимпиаде, если получат отрицательный результат.

А вот российский пловец Илья Бородин и вовсе не смог поехать с командой в Токио из-за второго положительного теста. По словам первого вице-президента Всероссийской федерации плавания Виктора Авдиенко, спортсмен, заявленный на дистанции 200 м и 400 м комплексом, соблюдал все меры предосторожности, но избежать заражения не удалось. К счастью, заболевание протекает бессимптомно.

Несмотря на то, что до церемонии открытия остаётся совсем мало времени, а некоторые соревнования уже начались, остаются опасения по поводу того, что Игры начнутся в срок и не будут отменены. Ранее об этом заявляли генеральный директор оргкомитета Тосиро Муто и бывший директор Института здравоохранения при Королевском колледже Лондона Кейдзи Сибуйя. Однако более оптимистично настроен генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус. Он заявил о значимости проведения соревнований во время пандемии.

«Возможно, в этом году торжества будут не такими пышными, однако большое значение имеет посыл надежды. Пусть Игры станут тем, что объединит мир и наполнит нас солидарностью и решительностью, которые нужны, чтобы вместе победить пандемию и к середине следующего года достигнуть 70% вакцинированных от населения каждой страны», — цитирует Гебрейсуса Inside the Games.

Он добавил, что невозможно свести к нулю случаи заражения во время Олимпиады, поэтому решающее значение будет реакция на обнаружение новых заболевших — участники соревнований должны рассчитывать на своевременную диагностику и лечение.

При этом далеко не всем принятые меры безопасности кажутся надёжными. По словам волонтёра из России, работающего в Токио, в медицинском протоколе существует много неопределённостей, из-за чего правила зачастую попросту не соблюдаются.

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«В отсутствие чётких инструкций все заявления о «безопасных» Олимпийских играх становятся пустым звуком. Хотя о какой безопасности может идти речь, если японские волонтёры, медицинские работники, члены японского и других олимпийских комитетов живут за пределами «пузыря»? В такой ситуации кроме каких-то контрактных обязательств других причин проводить Игры я не вижу. Конечно, хочется, чтобы мир двигался вперёд, но проведение этих Игр не помогает приходу новой жизни без ковида», — цитирует волонтёра Sport24.

В связи с этим некоторые команды уже начали отказываться от проживания в олимпийской деревне. Так, тренер одной из главных претенденток на золото в спортивной гимнастике Симоны Байлз Сесиль Лэнди сообщила, что женская сборная США переехала в другое место. Накануне запасная Кара Икер сдала положительный тест на COVID-19, и в федерации решили, что в гостинице спортсменок будет проще контролировать.

Вакцинирование перед Играми является добровольным, однако некоторые атлеты уже столкнулись с критикой в связи с нежеланием делать прививку. Некоторое время назад чемпион мира по плаванию Майкл Эндрю объяснял свой отказ тем, что не знает, как на его организме скажется вводимый препарат. После этого его осудили как журналисты, назвавшие его эгоистом, так и коллеги.

В частности, двукратная олимпийская чемпионка Майя Дирадо обвинила Эндрю в нежелании пользоваться бесплатным достижением американской медицины в то время, как большая часть мира страдает от отсутствия вакцин, а также в том, что он подвергает опасности партнёров по команде.

«У свободы есть более широкое значение, о котором говорит апостол Павел — во благо чего мы её используем? Оберегаем ли мы беззащитных? Помогаем ли остановить пандемию, которая продолжает отнимать членов семей как у нас дома, так и в принимающей нас стране? У Майкла есть право делать всё, что он хочет. Но не всё из этого приносит пользу», — написала Дирадо.