В олимпийской сборной Чехии зафиксирован третий случай инфицирования коронавирусом

В Федерации настольного тенниса Чехии сообщили, что участник олимпийского турнира по настольному теннису в Токио Павел Сиручек заболел коронавирусом.

«К сожалению, очередной положительный результат теста на коронавирусную инфекцию получил игрок в настольный теннис Павел Сиручек. Контактирующие с игроком лица проходят дополнительное тестирование», — цитирует сообщении Федерации настольного тенниса Чехии ТАСС.

Отметим, что положительный результат теста спортсмена стал третьим для олимпийской сборной Чехии.

Олимпийские игры, перенесённые с 2020 года на 2021-й из-за пандемии коронавируса, пройдут с 23 июля по 8 августа.

Ранее сообщалось, что тренер олимпийской сборной Чехии по пляжному волейболу заболел коронавирусом.