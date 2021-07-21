В олимпийской сборной Чехии зафиксирован третий случай инфицирования коронавирусом

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В Федерации настольного тенниса Чехии сообщили, что участник олимпийского турнира по настольному теннису в Токио Павел Сиручек заболел коронавирусом.
В олимпийской сборной Чехии зафиксирован третий случай инфицирования коронавирусом
  • globallookpress.com

«К сожалению, очередной положительный результат теста на коронавирусную инфекцию получил игрок в настольный теннис Павел Сиручек. Контактирующие с игроком лица проходят дополнительное тестирование», — цитирует сообщении Федерации настольного тенниса Чехии ТАСС.

Отметим, что положительный результат теста спортсмена стал третьим для олимпийской сборной Чехии.

Олимпийские игры, перенесённые с 2020 года на 2021-й из-за пандемии коронавируса, пройдут с 23 июля по 8 августа.

Ранее сообщалось, что тренер олимпийской сборной Чехии по пляжному волейболу заболел коронавирусом.

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