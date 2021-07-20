«Быстрее, выше, сильнее — вместе»: как МОК впервые в истории изменил олимпийский девиз

На 138-й сессии Международного олимпийского комитета было единогласно принято решение впервые в истории изменить олимпийский девиз. К фразе «Быстрее, выше, сильнее» было добавлено слово «вместе». Президент организации Томас Бах назвал произошедшее «эпохальным событием», а пресс-атташе комитета Марк Адамс объяснил идею желанием подчеркнуть важность команды для достижения результата. В разговоре с RT бывшая конькобежка и депутат Госдумы Светлана Журова положительно оценила нововведение. Согласился с ней и олимпийский чемпион по волейболу Тарас Хтей, который увидел в новом слогане желание поддержать спортсменов. А вот известный тренер по фигурному катанию Нина Мозер, напротив, усмотрела в нём политический подтекст.

Во вторник, 20 июля, в Токио стартовала 138-я сессия Международного олимпийского комитета (МОК). Мероприятие традиционно проводится в столице Игр перед их началом, и уже первый день принёс немало любопытных событий. Например, комитет принял в свою семью Международную федерацию самбо (FIAS), которую возглавляет россиянин Василий Шестаков. А в программу зимних ОИ-2026 в Италии был включён ски-альпинизм.

Но, пожалуй, наибольшее обсуждение вызвало изменение казавшегося вечным олимпийского девиза «Быстрее, выше, сильнее». В него добавили слово «вместе». Теперь слоган полностью звучит как «Быстрее, выше, сильнее — вместе». Показательно, что решение было принято единогласно.

Президент МОК Томас Бах, который, по информации Inside The Games, и был инициатором нововведения, назвал вердикт сессии «эпохальным событием». Позже пресс-атташе организации Марк Адамс объяснил журналистам смысл идеи. Он подчеркнул, что спортсмен не может быть быстрее, выше и сильнее «без команды рядом».

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«Думаю, олимпийские ценности заключаются не только в индивидуальном превосходстве, что очень важно, но и в окружении, команде вокруг спортсмена. Это может быть и команда медиков, и тренеров, и семья. Идея изменения девиза состоит в том, что в современном мире если ты хочешь пройти далеко, то тебе нужно идти вместе с кем-то», — приводит слова Адамса «Р-Спорт».

Изначальная версия девиза Citius, altius, fortius была утверждена ещё на первом олимпийском конгрессе в 1894 году. Авторство же принадлежит французскому священнику Анри Дидону, который, как считается, произнёс эту фразу на открытии спортивных соревнований в своём колледже.

Фраза настолько понравилась инициатору проведения современных ОИ и первому президенту МОК Пьеру де Кубертену, что он решил сделать её слоганом Игр. Слова Citius, fortius, altius даже появились на титульной странице первого официального бюллетеня МОК в июле 1894-го. По мнению функционера, они идеально отражали цели атлетов со всего мира.

«В Олимпийских играх самое важное — не победа, а участие; главное в жизни — не одолевать, а достойно сражаться», — говорил при этом Кубертен.

Решение дополнить неизменный до этого олимпийский девиз было неоднозначно воспринято в мире. Однако большая часть экспертов, опрошенных RT, всё же отнеслась к произошедшему спокойно. Например, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова назвала слово «вместе» правильным.

«Спортсмены становятся быстрее, выше и сильнее благодаря командной работе. Речь идёт не только о тренерах, но и о семье, болельщиках, стране. В моём понимании это слово касается всех, кто помогает атлету на Олимпийских играх. Также имеется в виду дружба между участниками соревнований. Плюс у МОК есть специальные программы, например за чистоту планеты. Это общие проблемы, которые объединяют всех. Наконец, атлеты занимаются развитием спорта на планете и делают это тоже вместе», — заявила Журова RT.

По её мнению, речь в данном случае вряд ли идёт о желании МОК поддержать права различных меньшинств, в том числе нанести удар по расизму.

«Для меня слово «вместе» всё-таки ассоциируется с другими, более позитивными вещами, хотя с этой проблемой все тоже борются. Но здесь скорее можно думать о неких общих моментах, а не частных. О том, что всех сближает, а не разъединяет. Тогда это уже не вместе. Многие почему-то усмотрели в изменении девиза желание МОК вступиться за представителей сексуальных меньшинств, но я такого не увидела. Так можно любое слово интерпретировать неверно», — добавила Журова.

Не увидел ничего страшного в решении МОК и олимпийский чемпион по волейболу Тарас Хтей. По его словам, только совместная работа является залогом успеха во всём.

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«Командный дух очень важен. Только вместе мы — сила. Слово «вместе» очень хорошее и имеет место быть. Вместе побеждаем, вместе проигрываем и вместе поддерживаем спортсменов. МОК, дополнив слоган, хочет, чтобы страны объединялись и поддерживали своих спортсменов, поскольку им придётся очень непросто. Вот и россияне должны объединиться и болеть за ребят, чтобы они ощутили эмоции на расстоянии. Ведь Олимпийские игры на этот раз пройдут при пустых трибунах», — объяснил Хтей.

При этом он, как и Журова, не увидел в решении МОК желания поддержать представителей меньшинств.

«Скорее есть идея помочь атлетам, которые поехали в Токио. Страна подготовила спортсменов и верит в свою команду. Им сейчас очень непросто. Люди находятся в сложных условиях. Я знаю, что такое Олимпийские игры, поскольку сам принимал участие в нескольких. Ребят поселили в маленькие комнаты, где они спят на кроватях из картона. Причём сборной России по волейболу там жить почти месяц. Плюс нельзя забывать о коронавирусных ограничениях, выйти особо некуда. Всё это давит, хотя люди находятся в равных условиях», — добавил Хтей.

А вот известный тренер по фигурному катанию Нина Мозер изменениями осталась недовольна. По словам специалиста, добавление нового слова в устоявшийся годами вариант её «не вдохновило».

«Ещё Пьер де Кубертен дал нам девиз Олимпийских игр. Всегда была им воодушевлена. А эти люди из МОК берутся его менять. Вообще не понимаю, что происходит в мире. Какой-то бред... Что значит «вместе»? Вместе с кем? С разноцветными людьми? С командой? Я в новом лозунге этого не услышала», — объяснила тренер.

Также она посетовала, что в изменении слогана можно усмотреть политический подтекст.

«Считаю, это ужас. Совершенно точно у меня в голове не возникла ассоциация с командной работой. Скорее я услышала желание бороться за права различных меньшинств. Можно подумать, раньше мы были порознь. Не можем же мы теперь все вместе встать на пьедестал. При чём тут это слово и как оно относится к олимпийскому девизу? У меня ощущение, что просто внесли политику», — добавила Мозер.