Олимпийский чемпион Хтей отреагировал на изменение девиза Олимпиады

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Олимпийский чемпион 2012 года российский волейболист Тарас Хтей поделился мнением об изменении девиза Олимпийских игр.
Олимпийский чемпион Хтей отреагировал на изменение девиза Олимпиады
  • © Natsuki Sakai/AFLO
  • globallookpress.com

«Старый девиз был испокон веков. Но мне кажется, совместная работа — залог успеха во всём. Командный дух очень важен. Только вместе мы сила. Слово «вместе» — очень хорошее и имеет место быть. Вместе побеждаем, вместе проигрываем и вместе поддерживаем спортсменов», — сказал Хтей RT.

Напомним, что первоначальный девиз Олимпиады «Быстрее, выше, сильнее!» был изменён на «Быстрее, выше, сильнее — вместе!».

Ранее Журова высказалась об изменении девиза Олимпиады.

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