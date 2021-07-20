Олимпийский чемпион Хтей отреагировал на изменение девиза Олимпиады

Олимпийский чемпион 2012 года российский волейболист Тарас Хтей поделился мнением об изменении девиза Олимпийских игр.

«Старый девиз был испокон веков. Но мне кажется, совместная работа — залог успеха во всём. Командный дух очень важен. Только вместе мы сила. Слово «вместе» — очень хорошее и имеет место быть. Вместе побеждаем, вместе проигрываем и вместе поддерживаем спортсменов», — сказал Хтей RT.

Напомним, что первоначальный девиз Олимпиады «Быстрее, выше, сильнее!» был изменён на «Быстрее, выше, сильнее — вместе!».

Ранее Журова высказалась об изменении девиза Олимпиады.