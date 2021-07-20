Защита титула в гандболе и возвращение на подиум в волейболе: чего ждать от россиян в командных видах спорта на Играх

На летних Олимпийских играх в Токио Россия будет представлена в пяти командных видах спорта и поборется в них за семь комплектов наград. Женская сборная по гандболу постарается второй раз подряд выиграть золото, волейболисты будут стремиться к возвращению на пьедестал почёта, а ватерполистки нацелены на первый в своей истории финал. В баскетболе 3 × 3 и регби-7 отечественные команды дебютируют на главных соревнованиях четырёхлетия.

Мужской волейбол: вернуться к медалям без Мусэрского

Пять лет назад у мужской сборной России по волейболу прервалась медальная серия на Олимпиадах, которая длилась с 2000 года. Команда Владимира Алекно, выступавшая в статусе действующих чемпионов, проиграла в полуфинале Бразилии, а затем упустила двухсетовое преимущество в матче за бронзу с США. Но эта неудача не лишила российских волейболистов их позиций в мире. В Токио они едут, чтобы вернуться на пьедестал почёта, и все шансы у них есть.

В минувшем олимпийском цикле российская команда не раз обращала на себя внимание с положительной стороны. За победой на чемпионате Европы в 2017 году последовали два титула в новообразованной Лиге наций. Чемпионат мира и следующее континентальное первенство не принесли медалей, но там не было и больших провалов.

В этом сезоне сделать хет-трик в Лиге наций не удалось. Подопечным Туомаса Саммелвуо не хватило самой малости, чтобы пробиться в финальную четвёрку: нужен был всего один лишний сет, чтобы обойти Францию в турнирной таблице. Если бы турнир проходил в старом формате, при котором борьбу продолжают шесть сборных, то подготовка к Олимпиаде могла бы завершиться гораздо более радостно.

В целом поводов для беспокойства российская команда не давала. Она потерпела четыре поражения в 15 матчах, причём в трёх случаях она уступала лидерам мирового волейбола из Польши, Франции и Словении. Все их можно объяснить тем, что Саммелвуо много экспериментировал с составом и подыскивал оптимальные сочетания, которые к концу турнира стали давать результат. Россияне обыграли действующих чемпионов Европы из Сербии, выиграли пятисетовый матч с мощной Италией и даже разгромили Бразилию, которая, правда, играла в последнем туре вторым составом.

Оптимальный состав собрать всё же не удалось. Дмитрий Мусэрский пропустит вторую Олимпиаду подряд из-за травмы. Саммелвуо рассчитывал на него и давал шанс в Лиге наций, но 218-сантиметровый блокирующий уже имел повреждение и лишь усугубил его. Мусэрский определённо смог бы усилить команду, в которой теперь остался только один олимпийский чемпион Лондона — диагональный Максим Михайлов.

Российские волейболисты на групповом этапе сыграют с Бразилией, США и Францией. Во многом от этих встреч будет зависеть, как в дальнейшем сложится турнир на выбывание. Есть вероятность, что в четвертьфинале подопечные Саммелвуо встретятся со сборной Ирана, ведомой Алекно. Этот матч по своему накалу сможет оказаться на равных с решающими битвами за медали.

Женский волейбол: избежать провала

У женской сборной России по волейболу есть определённые проблемы, которые не позволяют с оптимизмом смотреть в будущее. В своей Лиге наций подопечные Серджи Бузато выступили хуже и заняли только восьмое место. Выше них в турнирной таблице оказались соперницы по группе на Олимпиаде из США, Китая и Турции, а также Бразилии, Японии и Доминиканской Республики, с которыми возможны встречи в плей-офф.

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Особенную тревогу вызывает то, что российская сборная практически всегда играла основным составом, не тратя матчи на проверку резервисток и доводку молодёжи. Оппонентки же как раз наигрывали различные сочетания для проверки перед Олимпиадой. Но даже в такой ситуации подопечные Бузато уступили в нескольких ключевых встречах.

Нельзя не отметить, что команду сильно подкосили потери Ксении Парубец и Татьяны Романовой. Из-за травм они не выступят в Токио, хотя могли уверенно рассчитывать на место в составе. Но ещё большей потерей для сборной будет отсутствие Татьяны Кошелевой. Она прошла почти всю Лигу наций и часто выходила на площадку, но затем неожиданно заявила об окончании карьеры в национальной команде, с которой выиграла чемпионат мира в 2010 году.

Позднее стало известно, что на решение Кошелевой повлияли проблемы со здоровьем. Та же причина вынудила взять паузу либеро Аллу Галкину. Но последнюю почти безболезненно сможет заменить Анна Подкопаева.

Все эти обстоятельства в связке с тем, что российские волейболистки уже несколько лет не проявляли характер и не прыгали выше головы на ответственных турнирах, говорят о том, что болельщикам стоит готовиться к худшему. На Олимпийских играх за сборной тянется серия из трёх подряд поражений в четвертьфиналах. Будет неудивительно, если впервые в истории девушки вовсе не выйдут из группы.

Женский гандбол: погоня за вторым золотом

Российские гандболистки в Токио будут защищать звание олимпийских чемпионок. Пять лет назад под руководством Евгения Трефилова они выиграли своё первое золото с советских времён. Та победа была единственным российским успехом в командных видах спорта в Рио-де-Жанейро.

Выигрывать две, а то и три Олимпиады подряд — это своеобразная традиция в женском гандболе. СССР, Южная Корея, Дания и Норвегия обязательно подтверждали свой класс на следующих Играх. Исключением является сборная Югославии, занявшая первое место на бойкотируемых соревнованиях в 1984 году. Теперь в список двукратных победителей постарается войти и сборная России, но добиться этого ей будет довольно сложно, даже несмотря на то, что в её составе выступят сразу восемь олимпийских чемпионок и ещё пять действующих бронзовых призёрок последнего чемпионата мира.

За последние пять лет российским девушкам так и не удалось выиграть ни одного турнира, кроме отбора на Олимпиаду. Последнее выступление на чемпионате Европы и вовсе оставило горькое послевкусие. Команда не пробилась в полуфинал, и ещё до окончания первенства главный тренер Амброс Мартин был отправлен в отставку. В матче за пятое место сборной руководил бывший помощник Трефилова Алексей Алексеев. Он в итоге и принял бразды правления.

В отличие от волейболистов, у гандболисток не было полномасштабной репетиции перед Олимпиадой. Почти всё время они проводили на сборах и приняли участие только в одном товарищеском турнире из двух матчей. Подопечные Алексеева уступили в один мяч действующим чемпионкам мира из Нидерландов и проиграли не самой титулованной сборной Швеции, с которой встретятся на групповом этапе. Понятно, что в этих встречах не ставилась задача непременно победить, но всё-таки болельщикам было бы спокойнее, если бы проигрышей удалось избежать.

За выход в плей-офф будут бороться ещё четыре команды — соперницы по предыдущему олимпийскому финалу из Франции, действующие вице-чемпионки мира из Испании, а также крепкие команды Бразилии и Венгрии. Россиянкам непременно нужно стремиться к первому месту в группе, чтобы избежать ранней встречи с Нидерландами или Норвегией — основными фаворитками всего женского гандбольного турнира.

Женское водное поло: снять бронзовое проклятье

Ещё одним участником Олимпиады станет женская сборная России по водному поло. На каждом крупном турнире она входит в числе претендентов на награды, и соревнования в Токио исключением не станут. Но пока что потолком для российских девушек остаётся третье место. Два раза на Олимпийских играх, в том числе и на последних в Рио, и пять раз на чемпионатах мира команда выигрывала бронзовые медали. Так что для подопечных Александра Гайдукова будет принципиально важным впервые в истории пробиться в финал.

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Женский ватерпольный турнир в Токио будет слегка отличаться от предыдущих. Впервые на нём выступят десять команд. Они будут поделены на две группы, из которых по четыре сборные продолжат борьбу в плей-офф. Вероятность раннего вылета не должна пугать российских болельщиков — в их группе, где также выступят Китай, Венгрия, США и Япония, именно хозяйки Олимпиады являются главными аутсайдерами, которым уготовано последнее место.

Чтобы воплотить в жизнь мечту о финале, россиянкам крайне необходимо избежать повторной встречи с американками. Сборная США является настоящим гегемоном женского водного поло — она выиграла две последние Олимпиады, три чемпионата мира и семь розыгрышей Мировой лиги. Чтобы не попасть под каток в полуфинале, подопечным Гайдукова желательно занять в группе второе или четвёртое место. Насколько девушки из США сильны, россиянки знают не понаслышке. Летом команды провели четыре матча, и американки выиграли их все с общим счётом 68:25.

С другими же командами сборная России может бороться на равных. Это подтвердил последний розыгрыш Мировой лиги, на котором выступали почти все участники Олимпиады. Кроме США, россиянки уступили только Канаде на групповом этапе с разницей в два мяча, после чего взяли у неё реванш в матче за третье место. Российская команда наполовину состоит из опытных игроков, выигрывавших бронзу Игр в Рио, и чемпионата мира 2017 года.

Баскетбол 3 × 3: реванш за классику

Россия во второй раз подряд не будет представлена на Олимпиаде в классическом баскетболе, причём как мужской командой, так и женской. Девушки лишились шансов на поездку в Токио ещё после провального выступления на чемпионате Европы в 2019 году. Мужчины же в июле приняли участие в финальном отборочном турнире, где поочерёдно уступили Мексике и Германии и даже не смогли выйти из группы.

Но зато в Японии состоится дебют баскетбола 3 × 3. В этой версии игры на площадку выходят по три спортсмена. Они бросают мяч в одно и то же кольцо и играют либо на протяжении десяти минут, либо до того момента, как одна из команд наберёт 21 очко. В этой разновидности баскетбола россияне гораздо более успешны и могут побороться сразу за два комплекта наград.

В мужскую четвёрку (один игрок запасной) мог бы войти бронзовый призёр Олимпиады 2012 года Антон Понкрашов, но в итоговом составе его не оказалось. Россию будут представлять Александр Зуев, Илья Карпенков, Кирилл Писклов и Станислав Шаров. В первую очередь они будут противостоять мощным командам Сербии, Латвии и Польши. К слову, родоначальники баскетбола и действующие чемпионы мира из США отбор в 3 × 3 не прошли, что упрощает другим участникам борьбу за медали.

Женская сборная России может похвастаться победой на первенстве планеты в 2017 году и вторым местом в 2018-м. Но из тех, кто добивался этих успехов, в команде осталась только Анастасия Логунова. В Токио ей будут ассистировать экс-баскетболистка сборной России Юлия Козик, а также Евгения и Ольга Фролкины. Главная угроза россиянкам будет исходить от американок, у которых в составе собраны только игроки женской НБА, а также последние чемпионки мира — китаянки.

Женское регби-7: дебют на Олимпиаде

Второй раз в истории на Олимпийских играх будут разыграны медали в регби-7 — мини-версии суровой игры с овальным мячом, где на поле выходят по семь игроков, а матчи длятся по 14 минут. Женскую сборную России ждёт дебют на этих соревнованиях, которые от начала до конца длятся лишь три дня. Всего в турнире примут участие 12 команд. Они будут поделены на три группы по четыре участника. Двое лучших выйдут в плей-офф напрямую, ещё две путёвки получат обладатели третьих мест.

Россия попала в один квартет с девушками из Новой Зеландии, Великобритании и Кении. Каждая из этих команд сильно отличается друг от друга по классу. Так, новозеландки являются главными фаворитками наряду с австралийками. В их составе хватает не только серебряных призёрок предыдущей Олимпиады, но и чемпионок мира в классическом регби. Победить их для большинства регбийных семёрок — несбыточная мечта.

Великобритания (точнее, составляющая её костяк Англия) относится ко второму эшелону, куда входит и российская сборная. Подопечные Андрея Кузина обыгрывали её четыре раза в пяти последних матчах. Весьма вероятно, что именно во встрече с британками будет решаться судьба путёвки в плей-офф, так как Кения — однозначный аутсайдер своей группы.

Перед Олимпиадой из стана регбийной сборной приходили тревожные новости о том, что девушкам пришлось самоизолироваться из-за положительного результата теста на коронавирус у массажиста. К счастью, к большим проблемам этот случай не привёл. Уже 16 июля команда продолжила свою подготовку к первой игре, которая состоится 29-го числа. Если россиянкам удастся пробиться в плей-офф, первый олимпийский опыт можно будет признать успешным. О том, чтобы вести борьбу за медали, речь, к сожалению, не идёт.