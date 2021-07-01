Сборная России по баскетболу не сумела отобраться на ОИ в Токио

Мужская сборная России потерпела поражение от национальной команды Германии в матче группового этапа олимпийского отборочного турнира по баскетболу в хорватском Сплите.

Встреча завершилась со счётом 69:67 в пользу немецкой команды.

Самым результативным игроком сборной России стал Андрей Воронцевич, набравший 17 очков. Ещё 9 очков команде принёс Семён Антонов. Тимофей Мозгов, Евгений Бабурин, Григорий Мотовилов и Иван Ухов набрали по 6 очков.

В составе сборной Германии 13 очков набрал Йоханнес Фойгтманн. Мориц Вагнер записал в свой актив 12 очков. По 11 очков набрали Джошико Сайбу и Нильс Гиффей.

Таким образом, сборная России, потерпев два поражения на групповой стадии отборочного турнира, не сумела выйти в плей-офф и не поборется за путёвку на летние Олимпийские игры в Токио, которые пройдут с 23 июля по 8 августа.

Ранее сообщалось, что Россия уступила Мексике в квалификации к Олимпиаде в Токио.