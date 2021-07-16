Михайлов: есть осадок и сожаление, что в Токио понесу нейтральный флаг

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Российский волейболист Максим Михайлов, который будет знаменосцем сборной России на летних Олимпийских играх в Токио, ответил, будет ли иметь для него значение, что на церемонии открытия он понесёт нейтральный флаг.
Михайлов: есть осадок и сожаление, что в Токио понесу нейтральный флаг
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«Есть осадок и сожаление, что в Токио понесу нейтральный флаг. Мы представляем великую страну, которая считается фаворитом на каждых Олимпийских играх», — цитирует Михайлова «Комсомольская правда».

По словам волейболиста, ему хотелось пройти с флагом России, потому что, когда на весь мир показываешь флаг своей страны, эмоции сильнее, а настроение более приподнятое.

«Хочется, чтобы все видели, кого ты представляешь. Ведь флаги висят даже в Олимпийской деревне», — сказал он.

Олимпийские игры, перенесённые с 2020 года на 2021-й из-за пандемии коронавирусной инфекции, пройдут с 23 июля по 8 августа.

Ранее знаменосец России на Олимпиаде прокомментировала необходимость нести нейтральный флаг.

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