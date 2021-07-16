Знаменосец России на Олимпиаде прокомментировала необходимость нести нейтральный флаг

Российская фехтовальщица Софья Великая, которая будет знаменосцем сборной России на летних Олимпийских играх в Токио, ответила, будет ли иметь для неё значение, что на церемонии открытия она понесёт не российский флаг, а флаг Олимпийского комитета России (ОКР).

«Нет. Я представляю Россию, а то, что флаг будет немного другим, — ну и что? Ведь именно ОКР приложил огромные усилия для того, чтобы на Олимпийские игры поехала полноценная сборная», — цитирует Великую «Чемпионат».

Фехтовальщица рассказала о задачах олимпийской сборной России в Токио.

«Наша задача — не только показать свой результат, но и поработать на следующие поколения спортсменов, которые должны выступать на Олимпиаде с флагом и гимном России», — рассказала она.

Также Великая высказалась о том, что Олимпийские игры пройдут без зрителей.

«Пустые трибуны — это ничего не значит. С трибун всё равно ничего не видно, зато нас в трансляции покажут крупным планом. Так что пройдём с гордостью и уверенностью в том, что каждый член нашей команды приехал на Олимпиаду, чтобы показать свой максимум и даже больше. Уверена, что такой настрой у нас и будет», — сказала она.

Олимпийские игры, перенесённые с 2020 года на 2021-й из-за пандемии коронавирусной инфекции, пройдут с 23 июля по 8 августа.

Ранее Великая рассказала, что удерживает её в спорте.