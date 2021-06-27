Кошелева завершила карьеру в сборной России по волейболу
- РИА Новости
«Олимпиада в Токио была моей мечтой и вдохновением. Я восстанавливалась от травм с мыслями о ней и закрывала глаза на все трудности, только бы эта мечта осуществилась. Но сегодня, слушая себя и своё сердце, я понимаю, что должна остановиться», — написала Кошелева в своём Instagram.
В составе сборной России 32-летняя Кошелева стала чемпионкой мира 2010 года, а также двукратной чемпионкой Европы (2013, 2015).
Ранее сообщалось, что Дмитрий Мусэрский может пропустить ОИ в Токио из-за травмы.