Кошелева завершила карьеру в сборной России по волейболу

Чемпионка мира по волейболу 2010 года в составе сборной России Татьяна Кошелева объявила о своём решении завершить карьеру в национальной команде.

«Олимпиада в Токио была моей мечтой и вдохновением. Я восстанавливалась от травм с мыслями о ней и закрывала глаза на все трудности, только бы эта мечта осуществилась. Но сегодня, слушая себя и своё сердце, я понимаю, что должна остановиться», — написала Кошелева в своём Instagram.

В составе сборной России 32-летняя Кошелева стала чемпионкой мира 2010 года, а также двукратной чемпионкой Европы (2013, 2015).

Ранее сообщалось, что Дмитрий Мусэрский может пропустить ОИ в Токио из-за травмы.