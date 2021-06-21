Волейболист Мусэрский может пропустить ОИ в Токио из-за травмы

Олимпийский чемпион 2012 года по волейболу Дмитрий Мусэрский может пропустить предстоящие летние Игры в Токио из-за травмы.

По словам генерального менеджера сборной России Сергея Тетюхина, которые передаёт ТАСС, Мусэрский покинул расположение сборной, выступающей в Лиге наций.

«Это уже рецидив травмы локтевого сустава. Вероятность пропуска Игр есть. Но мы надеемся и будем смотреть, каким будет результат МРТ», — добавил Тетюхин.

Летняя Олимпиада в Токио, перенесённая с 2020 года на 2021-й из-за пандемии коронавирусной инфекции, пройдёт с 23 июля по 8 августа.

Ранее сообщалось, что российские волейболистки проиграли Польше в заключительном матче Лиги наций.