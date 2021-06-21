Волейболист Мусэрский может пропустить ОИ в Токио из-за травмы

Короткая ссылка
Олимпийский чемпион 2012 года по волейболу Дмитрий Мусэрский может пропустить предстоящие летние Игры в Токио из-за травмы.
Волейболист Мусэрский может пропустить ОИ в Токио из-за травмы
  • © РИА Новости / Владимир Песня

По словам генерального менеджера сборной России Сергея Тетюхина, которые передаёт ТАСС, Мусэрский покинул расположение сборной, выступающей в Лиге наций.

«Это уже рецидив травмы локтевого сустава. Вероятность пропуска Игр есть. Но мы надеемся и будем смотреть, каким будет результат МРТ», — добавил Тетюхин.

Летняя Олимпиада в Токио, перенесённая с 2020 года на 2021-й из-за пандемии коронавирусной инфекции, пройдёт с 23 июля по 8 августа.

Ранее сообщалось, что российские волейболистки проиграли Польше в заключительном матче Лиги наций.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить