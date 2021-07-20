Хоркина высказалась о новом девизе ОИ

Короткая ссылка
Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина высказала своё мнение об изменении девиза Олимпийских игр.
Хоркина высказалась о новом девизе ОИ
  • РИА Новости

«Девиз «Быстрее, выше, сильнее» за всю историю олимпийского движения себя оправдывал. Чтобы добавить туда слово «вместе», нужно показать, что спортивная общественность делает всё вместе, чтобы международное олимпийское движение продолжало существование, а соревнования были честными ко всем. Сегодня же мы Олимпиаду ждём не как праздник, постоянно ждём откуда-то удара. Слово «вместе» должно себя оправдать действиями. Должен быть равный подход ко всем, равноправие. В одной организации должны присутствовать представители всех стран, в том числе и России. «Вместе» — слово хорошее. Только если вы вкладываете в него смысл, действительно делаете всё вместе. Время покажет», — цитирует Хоркину «Спорт-Экспресс».

Отныне к олимпийскому девизу «Быстрее, выше, сильнее» прибавилось слово «вместе». Изменение было принято на сессии МОК единогласным решением.

Летние Олимпийские игры пройдут с 23 июля по 8 августа в Токио.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить