Хоркина высказалась о новом девизе ОИ

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина высказала своё мнение об изменении девиза Олимпийских игр.

«Девиз «Быстрее, выше, сильнее» за всю историю олимпийского движения себя оправдывал. Чтобы добавить туда слово «вместе», нужно показать, что спортивная общественность делает всё вместе, чтобы международное олимпийское движение продолжало существование, а соревнования были честными ко всем. Сегодня же мы Олимпиаду ждём не как праздник, постоянно ждём откуда-то удара. Слово «вместе» должно себя оправдать действиями. Должен быть равный подход ко всем, равноправие. В одной организации должны присутствовать представители всех стран, в том числе и России. «Вместе» — слово хорошее. Только если вы вкладываете в него смысл, действительно делаете всё вместе. Время покажет», — цитирует Хоркину «Спорт-Экспресс».

Отныне к олимпийскому девизу «Быстрее, выше, сильнее» прибавилось слово «вместе». Изменение было принято на сессии МОК единогласным решением.

Летние Олимпийские игры пройдут с 23 июля по 8 августа в Токио.