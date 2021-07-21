На Олимпиаде в Токио зафиксировано восемь новых случаев коронавируса

Короткая ссылка
Организаторы летней Олимпиады в Токио сообщили о восьми новых положительных результатах теста на коронавирус у лиц, которые имеют отношение к предстоящим Играм.
На Олимпиаде в Токио зафиксировано восемь новых случаев коронавируса
  • Reuters
  • © Issei Kato

Об этом сообщает официальный сайт соревнований. Среди заболевших всего один спортсмен, представляющий Японию. Cемь других случаев касаются подрядчиков и персонала.

Суммарное количество положительных результатов теста на коронавирус на Олимпиаде составило 79.

Олимпиада в Токио пройдёт с 23 июля по 8 августа. Россию в Токио представят 335 спортсменов, которые выступят в 33 видах спорта.

Ранее на Олимпиаде в Токио состоялся первый матч.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить