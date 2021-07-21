На Олимпиаде в Токио зафиксировано восемь новых случаев коронавируса

Организаторы летней Олимпиады в Токио сообщили о восьми новых положительных результатах теста на коронавирус у лиц, которые имеют отношение к предстоящим Играм.

Об этом сообщает официальный сайт соревнований. Среди заболевших всего один спортсмен, представляющий Японию. Cемь других случаев касаются подрядчиков и персонала.

Суммарное количество положительных результатов теста на коронавирус на Олимпиаде составило 79.

Олимпиада в Токио пройдёт с 23 июля по 8 августа. Россию в Токио представят 335 спортсменов, которые выступят в 33 видах спорта.

Ранее на Олимпиаде в Токио состоялся первый матч.