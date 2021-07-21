Российский волонтёр призвал отменить Игры в Токио

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Один из российских волонтёров, работающих на Олимпийских играх в Токио, критически высказался об организации соревнований в столице Японии.
Российский волонтёр призвал отменить Игры в Токио
  • Reuters

«Уровень организации нынешних Игр — как у университетской ярмарки. На разных уровнях каждый что-то делает сам — как на высшем, так и на волонтёрском. Выливается это всё в полный хаос, хотя соревнования пока ещё даже не начались. Что будет, когда начнутся сами Игры, я не представляю: уже сейчас морально очень тяжело. Формально у волонтеров есть смены, но люди часто ложатся в три-четыре часа ночи и встают на работу в шесть утра. Всё это из-за плохой организации: часто бывает, что сначала ты пинаешь балду не по своей прихоти, зато потом приходится всё это навёрстывать. При хорошем менеджменте такого не бывает. Из-за этого многие срываются друг на друга, мы живём в постоянном стрессе», — цитирует волонтёра Sport24.

Также россиянин добавил, что из-за рисков, сопровождающих проведение Игр, соревнования лучше отменить.

«Волонтёры недовольны организацией, и спортсмены недовольны организацией. Даже сами организаторы недовольны организацией. Игры проводят просто ради того, чтобы их провести и забыть. Мне кажется, что у организаторов долго сидела мысль: «А нужно ли всё это организовывать?» Олимпиада несёт риски для населения, но её можно отменить. Так сделайте это», — добавил волонтёр.

С момента прибытия спортсменов на Игры было зафиксировано более 70 случаев заболевания коронавирусом.

Ранее сообщалось, что на Олимпиаде в Токио разрешено использовать российские флаги в официальных гостиницах Игр.

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