На Олимпиаде в Токио разрешено использовать российские флаги в официальных гостиницах Игр
- Reuters
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МОК. Во многих гостиницах японской столицы, в которых в том числе размещаются и официальные делегации, работающие на Олимпиаде, установлены флаги России.
«Ограничения распространятся лишь на олимпийские объекты в Токио. Публичные места и гостиницы не подпадают под компетенцию МОК», — цитирует ТАСС пресс-службу турнира.
Россия из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) до декабря 2022 года не имеет права выступать на Олимпиадах и чемпионатах мира под своим флагом и со своим национальным гимном.
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