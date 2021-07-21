На Олимпиаде в Токио разрешено использовать российские флаги в официальных гостиницах Игр

Международный олимпийский комитет (МОК) допускает использование флага России в официальных гостиницах Игр в Токио.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МОК. Во многих гостиницах японской столицы, в которых в том числе размещаются и официальные делегации, работающие на Олимпиаде, установлены флаги России.

«Ограничения распространятся лишь на олимпийские объекты в Токио. Публичные места и гостиницы не подпадают под компетенцию МОК», — цитирует ТАСС пресс-службу турнира.

Россия из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) до декабря 2022 года не имеет права выступать на Олимпиадах и чемпионатах мира под своим флагом и со своим национальным гимном.

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