Сборная Гвинеи снялась с Олимпиады в Токио из-за коронавируса

Сборная Гвинеи отказалась от выступления на летних Олимпийских играх в Токио из-за ситуации с пандемией коронавируса.

«В связи с ростом числа заболеваний COVID-19 правительство, озабоченное сохранением здоровья гвинейских спортсменов, с сожалением решило отменить участие Гвинеи в Играх в Токио» — приводит ТАСС со ссылкой на AFP слова министра спорта Гвинеи Санусси Соу.

Летние Олимпийские игры, перенесённые с 2020 года на 2021-й из-за пандемии коронавируса, пройдут с 23 июля по 8 августа.

Гвинею на Играх должны были представлять пять спортсменов — двое пловцов и по одному представителю дзюдо, борьбы и лёгкой атлетики.

Ранее сообщалось, что в олимпийской сборной Чехии зафиксирован третий случай инфицирования коронавирусом.