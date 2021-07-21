На безальтернативной основе: Брисбен примет летние Олимпийские игры в 2032 году

Короткая ссылка
Владимир Зайвый
Брисбен примет летние Игры в 2032 году. Так решил Международный олимпийский комитет на 138-й сессии в Токио. Столица штата Квинсленд была названа приоритетным кандидатом ещё в феврале этого года и стала единственным участником голосования. Австралия в третий раз организует главное спортивное событие четырёхлетия.
На безальтернативной основе: Брисбен примет летние Олимпийские игры в 2032 году
  • Reuters
  • © Toru Hanai

За два дня до официального открытия Игр в Токио Международный олимпийский комитет определил, где пройдут главные спортивные соревнования в 2032 году. Право проведения Игр XXXV Олимпиады получил австралийский город Брисбен и окружающий его регион Юго-Восточный Квинсленд. Сразу после состязаний, которые пройдут с 23 июля по 8 августа, там же пройдут летние Паралимпийские игры.

Решение о месте проведения Олимпиады было принято на 138-й сессии МОК в Токио. Брисбен был единственным участником голосования. Заявку города поддержали 72 проголосовавших, пятеро высказались против, ещё трое воздержались. В принятии решения не участвовали президент МОК Томас Бах и представители Австралии Джон Коутс и Джеймс Томкинс.

Также по теме
Признание самбо, ограничения для императрицы и поиски сбежавшего тяжелоатлета: как в Токио готовятся к Олимпийским играм
Генеральный директор оргкомитета Токио-2020 Тосиро Муто не исключил отмену Олимпийских игр в случае ухудшения ситуации с COVD-19....

Выбор столицы очередных Олимпийских игр проходил по кардинально новой схеме, отличающейся от той, которая применялась на протяжении последних десятилетий. Раньше претендовать на проведение состязаний могли несколько городов, которые формировали заявки и участвовали в голосовании. Оно могло пройти в несколько туров, пока один из городов не заручался поддержкой большинства.

Но в 2019 году МОК реформировал этот процесс. Были созданы комиссии по выбору столиц будущих летних и зимних Олимпийских игр. В их задачи входит ведение диалога с претендентами, которые проявили заинтересованность в проведении соревнований, и отбор одного предпочтительного кандидата. В случае его одобрения исполнительным комитетом проводится голосование с участием всех членов Международного олимпийского комитета, которые окончательно утверждают выбор комиссии.

Одновременно с этим были упрощены требования к кандидатам. Если раньше заявка оформлялась от имени только одного города из одной страны, то теперь кандидаты могут представлять целые регионы или даже отдельные страны, причём не одну, а несколько. Также было отменено требование о том, что выборы будущей столицы должны происходить за семь лет до проведения Игр. Все эти изменения были предложены рабочей группой, председателем которой был глава Австралийского олимпийского комитета Коутс.

Заинтересованность в проведении Игр-2032 проявляли несколько китайских городов, Доха, индийский Ахмедабад, Джакарта, Мадрид и Рейнско-Рурский регион в Германии, включавший в себя 13 городов. Однако уже в феврале 2021 года Брисбен получил статус приоритетного кандидата и возможность участвовать в голосовании. Это практически предопределило успех австралийской заявки.

Также по теме
«Быстрее, выше, сильнее — вместе»: как МОК впервые в истории изменил олимпийский девиз
На 138-й сессии Международного олимпийского комитета было единогласно принято решение впервые в истории изменить олимпийский девиз. К...

«Брисбен стал первым городом — хозяином Олимпиады, который был выбран в соответствии с новым, более гибким подходом к определению столицы Олимпийских игр и в полной мере воспользовался данным преимуществом. Реформы позволили МОК сотрудничать с городами, регионами и странами, а также поощрять олимпийские проекты, использующие большую долю уже имеющихся и временных сооружений, которые отвечают долгосрочным планам развития и имеют чёткое представление о роли спорта для местного сообщества», — заявил Бах после окончательной победы Брисбена.

Австралия станет четвёртой страной после США, Великобритании и Франции, которая примет летнюю Олимпиаду в третий раз. Предыдущие Игры проводились в Мельбурне в 1956-м и в Сиднее в 2000-м. Брисбен станет самым восточным городом Земли, где будут разыгрываться олимпийские медали. Он уже боролся за право провести состязания в 1992 году, но занял только третье место вслед за Барселоной и Парижем.

Организаторы подчёркивают, что будущую Олимпиаду примет не один Брисбен, а весь Юго-Восточный Квинсленд, где также располагаются города Голд-Кост, Ипсвич, Тувумба и другие. Во всём регионе будут располагаться 37 спортивных сооружений. Интересно, что стадион «Габба», который должен стать главной ареной Игр, уже однажды принимал олимпийские состязания — на нём проходили футбольные матчи сиднейской Олимпиады. Также Голд-Кост принимал у себя Игры Содружества в 2018 году (состязания бывших британских колоний), и многие объекты тех соревнований через 11 лет будут снова использоваться.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить