На безальтернативной основе: Брисбен примет летние Олимпийские игры в 2032 году

Брисбен примет летние Игры в 2032 году. Так решил Международный олимпийский комитет на 138-й сессии в Токио. Столица штата Квинсленд была названа приоритетным кандидатом ещё в феврале этого года и стала единственным участником голосования. Австралия в третий раз организует главное спортивное событие четырёхлетия.

За два дня до официального открытия Игр в Токио Международный олимпийский комитет определил, где пройдут главные спортивные соревнования в 2032 году. Право проведения Игр XXXV Олимпиады получил австралийский город Брисбен и окружающий его регион Юго-Восточный Квинсленд. Сразу после состязаний, которые пройдут с 23 июля по 8 августа, там же пройдут летние Паралимпийские игры.

Решение о месте проведения Олимпиады было принято на 138-й сессии МОК в Токио. Брисбен был единственным участником голосования. Заявку города поддержали 72 проголосовавших, пятеро высказались против, ещё трое воздержались. В принятии решения не участвовали президент МОК Томас Бах и представители Австралии Джон Коутс и Джеймс Томкинс.

Выбор столицы очередных Олимпийских игр проходил по кардинально новой схеме, отличающейся от той, которая применялась на протяжении последних десятилетий. Раньше претендовать на проведение состязаний могли несколько городов, которые формировали заявки и участвовали в голосовании. Оно могло пройти в несколько туров, пока один из городов не заручался поддержкой большинства.

Но в 2019 году МОК реформировал этот процесс. Были созданы комиссии по выбору столиц будущих летних и зимних Олимпийских игр. В их задачи входит ведение диалога с претендентами, которые проявили заинтересованность в проведении соревнований, и отбор одного предпочтительного кандидата. В случае его одобрения исполнительным комитетом проводится голосование с участием всех членов Международного олимпийского комитета, которые окончательно утверждают выбор комиссии.

Одновременно с этим были упрощены требования к кандидатам. Если раньше заявка оформлялась от имени только одного города из одной страны, то теперь кандидаты могут представлять целые регионы или даже отдельные страны, причём не одну, а несколько. Также было отменено требование о том, что выборы будущей столицы должны происходить за семь лет до проведения Игр. Все эти изменения были предложены рабочей группой, председателем которой был глава Австралийского олимпийского комитета Коутс.

Заинтересованность в проведении Игр-2032 проявляли несколько китайских городов, Доха, индийский Ахмедабад, Джакарта, Мадрид и Рейнско-Рурский регион в Германии, включавший в себя 13 городов. Однако уже в феврале 2021 года Брисбен получил статус приоритетного кандидата и возможность участвовать в голосовании. Это практически предопределило успех австралийской заявки.

«Брисбен стал первым городом — хозяином Олимпиады, который был выбран в соответствии с новым, более гибким подходом к определению столицы Олимпийских игр и в полной мере воспользовался данным преимуществом. Реформы позволили МОК сотрудничать с городами, регионами и странами, а также поощрять олимпийские проекты, использующие большую долю уже имеющихся и временных сооружений, которые отвечают долгосрочным планам развития и имеют чёткое представление о роли спорта для местного сообщества», — заявил Бах после окончательной победы Брисбена.

Австралия станет четвёртой страной после США, Великобритании и Франции, которая примет летнюю Олимпиаду в третий раз. Предыдущие Игры проводились в Мельбурне в 1956-м и в Сиднее в 2000-м. Брисбен станет самым восточным городом Земли, где будут разыгрываться олимпийские медали. Он уже боролся за право провести состязания в 1992 году, но занял только третье место вслед за Барселоной и Парижем.

Организаторы подчёркивают, что будущую Олимпиаду примет не один Брисбен, а весь Юго-Восточный Квинсленд, где также располагаются города Голд-Кост, Ипсвич, Тувумба и другие. Во всём регионе будут располагаться 37 спортивных сооружений. Интересно, что стадион «Габба», который должен стать главной ареной Игр, уже однажды принимал олимпийские состязания — на нём проходили футбольные матчи сиднейской Олимпиады. Также Голд-Кост принимал у себя Игры Содружества в 2018 году (состязания бывших британских колоний), и многие объекты тех соревнований через 11 лет будут снова использоваться.