Губерниев прокомментировал решение МОК изменить олимпийский девиз

Известный российский комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев оценил решение Международного олимпийского комитета (МОК) об изменении девиза Игр.

«Мы можем сколько угодно говорить «нет». Но решение принято, и мы будем с данным решением считаться. «Вместе» так «вместе». Существует гендерное равенство, меньшинства разные и всё прочее. В конце концов, решение принималось МОК — я считаю, что это не криминал. Появляются новые виды спорта. Можно сколько угодно кривить лицо по поводу тех или иных изменений, однако важно сейчас держать руку на пульсе, потому что ещё со времён советского спорта мы часто отставали. Когда появились клап-скейты, коньковый ход в лыжах, легковесная гребля, мы не воспринимали это всерьёз, а затем нас обыгрывали. Поэтому нам нужно быть в олимпийской струе», — цитирует Губерниева «Газета.ру».

Решением МОК девиз Олимпийских игр был изменён на «Быстрее, выше, сильнее — вместе!». Ранее девиз звучал так: «Быстрее, выше, сильнее!».

Ранее Губерниев прокомментировал решение CAS по делу пловцов Андрусенко и Кудашева.