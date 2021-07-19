Губерниев прокомментировал решение CAS по делу пловцов Андрусенко и Кудашева

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Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о решении Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне о снятии временного отстранения с российских пловцов Вероники Андрусенко и Александра Кудашева.
Губерниев прокомментировал решение CAS по делу пловцов Андрусенко и Кудашева
  • РИА Новости

«Мне иногда кажется, что решения по российским спортсменам перед главными стартами, Олимпиадой, связанные с допингом или ещё чем-то, не просто высосаны из пальца, а по принципу «вспомнила бабка, когда девкой была». Снимаю шляпу перед Всероссийской федерацией плавания. Ребята оправданы. Нервы, конечно, потрепали. Но, собственно говоря, на это и надежда была. Ещё раз хочу отметить, что команда пловцов очень сильная. У нас ярчайшее поколение. Может быть, самое яркое за всю историю советского и российского плавания. Стояла задача немножко заставить понервничать ребят и девчонок. Я очень рассчитываю, что вся эта ситуация не сильно выбила из колеи пловцов. Они могут выступать. Поэтому идём вперёд», — приводит слова Губерниева «Матч ТВ».

Международная федерация плавания (FINA) временно отстранила от соревнований россиян Кудашева и Андрусенко на основании данных Всемирного антидопингового агентства (WADA), однако адвокаты спортсменов подали апелляцию в CAS, который снял с них обвинения. Кудашев и Андрусенко получили право выступить на Играх в Токио.

Ранее Журова высказалась о ситуации вокруг пловцов.

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