Журова — о ситуации вокруг пловцов: людям нужен резонанс, чтобы все услышали, что у россиян допинг

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, а ныне депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала решение Спортивного арбитражного суда (CAS) снять с пловцов Вероники Андрусенко и Александра Кудашева обвинения Международной федерации плавания (FINA) и отменить их временное отстранение за нарушение антидопинговых правил.

«Когда их отстраняли, было понятно, что будут апелляции с нашей стороны. Людям нужен резонанс, чтобы все услышали, что у российских спортсменов допинг. Потом уже никого не интересует, будут ли сняты претензии. Поздравляю ребят, они смогут принять участие в Олимпиаде. Надеюсь, что эта ситуация не скажется на результате. Ребята должны забыть этот момент и продолжать готовиться к важным соревнованиям», — приводит слова Журовой «Спорт-Экспресс».

14 июля Кудашев и Андрусенко, включённые в состав российской команды для участия в летних Олимпийских играх в Токио, которые пройдут с 23 июля по 8 августа, были временно отстранены от любых соревнований на основании данных московской антидопинговой лаборатории (LIMS).

Ранее стало известно, что Андрусенко и Кудашев были оправданы по делу о допинге и допущены до Игр в Токио.