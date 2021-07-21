Исинбаева высказалась о решении МОК сделать Брисбен столицей ОИ-2032

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Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом, а ныне член Международного олимпийского комитета прокомментировала решение организации сделать австралийский Брисбен столицей летних Игр 2032 года.
Исинбаева высказалась о решении МОК сделать Брисбен столицей ОИ-2032
  • РИА Новости

«В Австралии очень спортивные люди, любящие спорт и умеющие поддерживать. Самым неудобным в этих Играх, на мой взгляд, будет дорога. Далеко лететь, конечно, разница во времени тоже приличная. Во всём остальном всё будет великолепно. На мой взгляд, это может получиться интересная Олимпиада. Я до сих пор помню свою первую Олимпиаду в Сиднее: всё было необычно, с размахом, как-то просторно. Олимпийский стадион на 140 тыс. зрителей тогда был полным. Все последующие Олимпиады на сиднейскую были не похожи», — цитирует слова Исинбаевой ТАСС. 

Ранее сообщалось, что Брисбен примет летние Олимпийские игры в 2032 году.

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