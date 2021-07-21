Исинбаева объяснила, почему МОК решил изменить девиз Олимпийских игр

Знаменитая российская прыгунья с шестом Елена Исинбаева объяснила, почему Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение изменить девиз Игр.

«На 138-й сессии МОК был единогласно принят новый олимпийский девиз «Быстрее, выше, сильнее — вместе». Почему решено добавить «вместе», спросите вы?! Объяснение простое: если мы желаем сделать мир лучшим местом для жизни через спорт, то должны объединиться, быть солидарными. Без единства и солидарности не может быть мира», — написала Исинбаева в своём Instagram.

Первоначально олимпийский девиз звучал как: «Быстрее, выше, сильнее».

Ранее Исинбаева рассказала, с какими запретами столкнутся члены МОК на Играх в Токио.