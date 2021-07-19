Исинбаева рассказала, с какими запретами столкнутся члены МОК на Играх в Токио

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Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева рассказала, какие правила она как член Международного олимпийского комитета (МОК) должна соблюдать на Играх в Токио.
Исинбаева рассказала, с какими запретами столкнутся члены МОК на Играх в Токио
  • РИА Новости
  • © Евгений Биятов

«Коротко о том, как всё устроено в интересах безопасного проведения Олимпиады.

1. Тест на коронавирус каждый день на протяжении всего периода в Токио.

2. Мягкий 14-дневный карантин для всех членов МОК. Нельзя пользоваться услугами отеля (СПА, фитнес, бассейн и т. д.), выходить в город и смотреть достопримечательности, посещать рестораны, общаться с местными жителями. Также запрещено посещать Олимпийскую деревню.

3. По предварительной записи члены МОК могут посещать любые спортивные соревнования, однако наличие мест строго ограничено.

4. Стараться держать расстояние от участников и соблюдать дистанцию  два метра при общении с ними.

5. Обязательное использование приложения COCOA и постоянное ношение маски.

6. По истечении мягкого карантина членам МОК разрешается пользоваться общественным транспортом, посещать достопримечательности и рестораны в городе. Посещение соревнований остаётся по предварительной записи, а Олимпийская  деревня — под запретом», — написала Исинбаева в своём Instagram.

Олимпиада в Токио пройдёт с 23 июля по 8 августа. В итоговый состав российской команды для участия в ОИ вошли 335 спортсменов (150 мужчин и 185 женщин).

Ранее ОКР показал, как российские спортсмены добирались на Олимпиаду в Токио.

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