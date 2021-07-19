ОКР показал, как российские спортсмены добирались на Олимпиаду в Токио

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Олимпийский комитет России (ОКР) опубликовал сюжет о том, как сборная страны добиралась до Токио на Олимпийские игры.
ОКР показал, как российские спортсмены добирались на Олимпиаду в Токио
  • Instagram
  • © olympic_russia

Видео опубликовано в аккаунте ОКР в Instagram. Согласно видеоролику, большинство российских спортсменов прибыли в Токио в хорошем расположении духа.

Олимпиада в Токио пройдёт с 23 июля по 8 августа. В итоговый состав российской команды для участия в ОИ вошли 335 спортсменов (150 мужчин и 185 женщин).

Ранее сообщалось, что тренер олимпийской сборной России по теннису получил подозрительный результат теста на коронавирус.

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