Тренер олимпийской сборной России по теннису сдал подозрительный тест на коронавирус

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Тренер сборной России по теннису Игорь Куницын получил сомнительный результат теста на коронавирус по прибытии на Олимпийские игры в Токио и был вынужден пройти повторное тестирование.
Тренер олимпийской сборной России по теннису сдал подозрительный тест на коронавирус
  • РИА Новости
  • © Владимир Песня

«Мы прилетели накануне и попали в ситуацию, когда тест на коронавирус одного из наших тренеров вызвал подозрение. Пришлось Куницыну делать повторный тест, а всем нам ещё ждать. Хотя второе тестирование заняло время, у нас не было никакого напряга, что мы сидим, потеем. Время ожидания прошло довольно быстро», — цитирует президента Федерации тенниса России Шамиля Тарпищева ТАСС.

Церемония открытия Олимпийских игр в Токио состоится 23 июля. Теннисный турнир на Играх пройдёт с 24 июля по 1 августа.

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