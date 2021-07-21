Сильнов считает неуместным изменение олимпийского девиза

Олимпийский чемпион по прыжкам в высоту Андрей Сильнов прокомментировал решение Международного олимпийского комитета (МОК) изменить девиз Игр.

МОК на заседании от 20 июля утвердил новый девиз Олимпийских игр. В классический лозунг «Быстрее, выше, сильнее!» было добавлено слово «вместе».

«Спорт всегда объединял, это «вместе» было всегда. Когда начинались Олимпиады, останавливались войны. Всегда спортсмены на аренах соревновались между собой, но мы, атлеты, всегда были единой командой. Поэтому считаю, что слово «вместе» здесь лишнее. «Быстрее, выше, сильнее!» — да. Но спорт и подразумевает «вместе». Это слово просто-напросто ни к чему. На арене мы соперники, однако после мы товарищи и друзья», — приводит слова Сильнова «Газета.Ru».

Ранее Мозер назвала ужасным новый девиз Олимпиады.