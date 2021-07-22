Хет-трик Ришарлисона помог Бразилии победить Германию на футбольном турнире ОИ в Токио

Сборная Бразилии одержала победу над национальной командой Германии в матче первого тура группового этапа мужского футбольного турнира летних Олимпийских игр в Токио.

Встреча завершилась со счётом 4:2 в пользу бразильцев.

Победу сборной Бразилии принёс хет-три Ришарлисона, отличившегося на 7, 22 и 30-й минутах. Ещё один мяч, на пятой компенсированной ко второму тайму минуте, забил Паулиньо. Пенальти в компенсированное к первому тайму время не реализовал Матеус.

Германия ответила голами Надима Амири и Рагнара Ахе, отличившихся на 57-й и 84-й минутах. Команда играла вдесятером с 63-й минуты, когда за вторую жёлтую карточку был удалён Максимилиан Арнольд.

В других матчах игрового дня Новая Зеландия победила Южную Корею (1:0), Кот-д'Ивуар взял верх над Саудовской Аравией (2:1), Гондурас проиграл Румынии (1:2), а Япония одержала победу над ЮАР (1:0).

Ранее сообщалось, что Австралия победила Аргентину на мужском олимпийском турнире по футболу.