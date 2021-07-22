Австралия победила Аргентину на мужском олимпийском турнире по футболу
- Reuters
Встреча проходила на стадионе «Саппоро Доум» в Саппоро и завершилась со счётом 2:0.
В составе сборной Австралии забитыми мячами отметились нападающие Лаклан Уолес и Марко Тилио.
На 48-й минуте игры с поля за вторую жёлтую карточку был удалён полузащитник команды Аргентины Франсиско Ортега.
Нападающий московского ЦСКА и аргентинской команды Адольфо Гайч провёл на поле весь матч, но не отметился результативными действиями.
Таким образом, Австралия набрала три очка и расположилась на первом месте в турнирной таблице группы C. Аргентина, не набрав ни одного очка, занимает последнюю позицию.
Ранее сообщалось, что Мексика разгромила Францию на мужском олимпийском турнире по футболу.