Мексика разгромила Францию на мужском олимпийском турнире по футболу

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Сборная Мексики одержала победу над национальной командой Франции в матче первого тура группового этапа мужского олимпийского турнира по футболу.
Мексика разгромила Францию на мужском олимпийском турнире по футболу
  • Reuters

Встреча проходила на стадионе «Адзиномото» в Тёфу и завершилась со счётом 4:1.

В составе сборной Мексики забитыми мячами отметились Эрнесто Вега, Себастьян Кордова, Уриэль Антуна и Эдуардо Агирре. В составе команды Франции единственный мяч с пенальти забил Андре-Пьер Жиньяк.

Таким образом, Мексика набрал три очка и расположилась на первом месте в турнирной таблице группы А. Франция занимает последнюю позицию, у неё ноль очков.

Ранее сообщалось, что сборная США с разгромного поражения стартовала на женском олимпийском турнире по футболу.

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