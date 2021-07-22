Мексика разгромила Францию на мужском олимпийском турнире по футболу

Сборная Мексики одержала победу над национальной командой Франции в матче первого тура группового этапа мужского олимпийского турнира по футболу.

Встреча проходила на стадионе «Адзиномото» в Тёфу и завершилась со счётом 4:1.

В составе сборной Мексики забитыми мячами отметились Эрнесто Вега, Себастьян Кордова, Уриэль Антуна и Эдуардо Агирре. В составе команды Франции единственный мяч с пенальти забил Андре-Пьер Жиньяк.

Таким образом, Мексика набрал три очка и расположилась на первом месте в турнирной таблице группы А. Франция занимает последнюю позицию, у неё ноль очков.

Ранее сообщалось, что сборная США с разгромного поражения стартовала на женском олимпийском турнире по футболу.