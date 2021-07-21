Бразильянка Формига стала самой возрастной футболисткой на Олимпийских играх

Бразильская футболистка Формига стала самой возрастной участницей Олимпийских игр в своём виде спорта.

43-летняя Формига вышла на поле в стартовом составе в матче с Китаем в рамках группового этапа летних Олимпийских игр в Токио. Она отыграла 72 минуты.

Предыдущий рекорд принадлежал другой бразильянке, Мег. В возрасте 40 лет она выступала на Играх 1996 года.

Для Формиги это уже седьмая Олимпиада за карьеру. Она участвовала во всех женских турнирах, которые впервые вышли в программу соревнований в 1996-м. В 2004 и 2008 годах полузащитница выиграла серебряные медали.

Ранее сообщалось, что сборная США с разгромного поражения стартовала на женском олимпийском турнире по футболу.