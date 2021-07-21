Бразильянка Формига стала самой возрастной футболисткой на Олимпийских играх

Короткая ссылка
Бразильская футболистка Формига стала самой возрастной участницей Олимпийских игр в своём виде спорта.
Бразильянка Формига стала самой возрастной футболисткой на Олимпийских играх
  • Reuters

43-летняя Формига вышла на поле в стартовом составе в матче с Китаем в рамках группового этапа летних Олимпийских игр в Токио. Она отыграла 72 минуты.

Предыдущий рекорд принадлежал другой бразильянке, Мег. В возрасте 40 лет она выступала на Играх 1996 года.

Для Формиги это уже седьмая Олимпиада за карьеру. Она участвовала во всех женских турнирах, которые впервые вышли в программу соревнований в 1996-м. В 2004 и 2008 годах полузащитница выиграла серебряные медали.

Ранее сообщалось, что сборная США с разгромного поражения стартовала на женском олимпийском турнире по футболу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить