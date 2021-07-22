Два члена олимпийской сборной Словакии помещены на карантин из-за коронавируса

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Словацкая федерация лёгкой атлетики объявила о том, что два члена олимпийской команды получили положительные результаты тестов на коронавирусную инфекцию и помещены на карантин.
Два члена олимпийской сборной Словакии помещены на карантин из-за коронавируса
  • Reuters

«Два члена словацкой команды по лёгкой атлетике пройдут двухнедельный карантин. Они могли заболеть коронавирусной инфекцией из-за контакта с инфицированным человеком, с которым летели в самолёте в Токио», — говорится в заявлении Словацкого спортивного союза на Facebook.

Олимпиада, перенесённая с 2020 года на 2021-й из-за пандемии коронавируса, пройдёт с 23 июля по 8 августа.

Ранее сообщалось, что на Олимпиаде в Токио выявлено 12 новых случаев инфицирования коронавирусом.

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