На Олимпийских играх в Токио выявлено 12 новых случаев инфицирования коронавирусом
- © REUTERS/Kim Kyung-Hoon
Как сообщает пресс-служба оргкомитета Олимпийских игр, за последние сутки было выявлено 12 новых случаев инфицирования коронавирусом.
Таким образом, с начала тестирований был выявлен 91 подтверждённый случай.
Олимпиада, перенесённая с 2020 года на 2021-й из-за пандемии коронавируса, пройдёт с 23 июля по 8 августа.
Ранее сообщалось, что в оргкомитете Олимпиады в Токио не исключили возможную отмену соревнований.