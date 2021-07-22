На Олимпийских играх в Токио выявлено 12 новых случаев инфицирования коронавирусом

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Оргкомитет летних Олимпийских игр в Токио обновил данные по коронавирусной инфекции.
На Олимпийских играх в Токио выявлено 12 новых случаев инфицирования коронавирусом
  • © REUTERS/Kim Kyung-Hoon

Как сообщает пресс-служба оргкомитета Олимпийских игр, за последние сутки было выявлено 12 новых случаев инфицирования коронавирусом.

Таким образом, с начала тестирований был выявлен 91 подтверждённый случай.

Олимпиада, перенесённая с 2020 года на 2021-й из-за пандемии коронавируса, пройдёт с 23 июля по 8 августа.

Ранее сообщалось, что в оргкомитете Олимпиады в Токио не исключили возможную отмену соревнований.

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