Сборная Гвинеи решила не сниматься с Олимпиады в Токио

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Сборная Гвинеи не стала отказываться от выступления на летних Олимпийских играх в Токио из-за ситуации с пандемией коронавируса.
Сборная Гвинеи решила не сниматься с Олимпиады в Токио
  • © Официальный сайт оргкомитета Олимпийских игр в Токио

«Правительство после получения гарантий от органов здравоохранения дало согласие на участие наших спортсменов в Олимпийских играх», — приводит ТАСС со ссылкой на AFP слова министра спорта Гвинеи Санусси Соу.

Летние Олимпийские игры, перенесённые с 2020 года на 2021-й из-за пандемии коронавируса, пройдут с 23 июля по 8 августа. 

Гвинею на Играх представят пять спортсменов: два пловца и по одному представителю дзюдо, борьбы и лёгкой атлетики.

Ранее сообщалось, что сборная Гвинеи снялась с Олимпиады в Токио из-за коронавируса.

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