«ВКонтакте» запускает тематическую ленту к Олимпиаде в Токио

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Социальная сеть «ВКонтакте» объявила о запуске тематической ленты, посвящённой летним Олимпийским играм в Токио.
«ВКонтакте» запускает тематическую ленту к Олимпиаде в Токио
  • vk.com

Как сообщает пресс-служба социальной сети, новая лента поможет пользователям первыми узнавать о наиболее заметных событиях Олимпиады: смотреть видео с лучшими моментами соревнований, быть в курсе свежей аналитики и итогов дня.

Отмечается, что прямо из тематической ленты в комментариях можно участвовать в дискуссиях по поводу фаворитов, обсуждать новые мировые рекорды, делиться впечатлениями и прогнозами.

«Олимпиада — одно из главных спортивных событий: она традиционно привлекает внимание миллионов зрителей по всему миру. Специально к Играм мы представили новинки: в особом разделе мини-приложения «Спорт» пользователи быстро получат ответ на вопрос, как там наши, а с эмоджи-статусами поддержат команду в любимом виде спорта. Мы видим, что такой формат коммуникации вызывает большой интерес у пользователей. Так, во время Евро-2020 эмоджи-статусы установили больше 2 млн раз, а мини-приложение использовали 7 млн пользователей», — заявил руководитель спортивных и медиапроектов «ВКонтакте» Андрей Мельник.

Ранее сообщалось, что в групповых видеозвонках «ВКонтакте» появится демонстрация экрана в разрешении 4К.

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