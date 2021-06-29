В групповых видеозвонках «ВКонтакте» появится демонстрация экрана в разрешении 4К

В групповых видеозвонках в социальной сети «ВКонтакте» появится демонстрация экрана в разрешении 4К. Новую функцию для обмена контентом во время групповых видеозвонков анонсировала пресс-служба соцсети.

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Отмечается, что таким образом участники видеозвонка, которые объединяют до 128 человек, смогут увидеть материалы, которые им представляют, в максимально высоком качестве. Функция демонстрации экрана в разрешении 4К предоставляется пользователям бесплатно. Максимальное качество такого скриншеринга будет ограничено только возможностями устройства пользователя. Ранее сообщалось, что «ВКонтакте» перенесла VK Fest на конец лета.