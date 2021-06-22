«ВКонтакте» перенесла VK Fest на конец лета

Короткая ссылка
Социальная сеть «ВКонтакте» анонсировала перенос VK Fest на конец лета 2021 года. Как сообщает пресс-служба соцсети, решение было принято из-за роста заболеваемости и всё более жёстких ограничений.
«ВКонтакте» перенесла VK Fest на конец лета
  • РИА Новости

Отмечается, что крупнейший городской опен-эйр-фестиваль страны переносится на 28 и 29 августа. Ранее купленные билеты действуют и на новые даты.

Место проведения тоже останется прежним — это парк 300-летия Санкт-Петербурга.

Вся актуальная информация о фестивале доступна в его официальном сообществе.

Ранее сообщалось, что «ВКонтакте» предложила отказаться от мата, выпустив бесплатный набор стикеров с персонажами, которые помогают выразить сильные эмоции без обсценной лексики.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить