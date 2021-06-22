«ВКонтакте» перенесла VK Fest на конец лета
- РИА Новости
Отмечается, что крупнейший городской опен-эйр-фестиваль страны переносится на 28 и 29 августа. Ранее купленные билеты действуют и на новые даты.
Место проведения тоже останется прежним — это парк 300-летия Санкт-Петербурга.
Вся актуальная информация о фестивале доступна в его официальном сообществе.
Ранее сообщалось, что «ВКонтакте» предложила отказаться от мата, выпустив бесплатный набор стикеров с персонажами, которые помогают выразить сильные эмоции без обсценной лексики.