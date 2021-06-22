«ВКонтакте» перенесла VK Fest на конец лета

Социальная сеть «ВКонтакте» анонсировала перенос VK Fest на конец лета 2021 года. Как сообщает пресс-служба соцсети, решение было принято из-за роста заболеваемости и всё более жёстких ограничений.

РИА Новости

Отмечается, что крупнейший городской опен-эйр-фестиваль страны переносится на 28 и 29 августа. Ранее купленные билеты действуют и на новые даты. Место проведения тоже останется прежним — это парк 300-летия Санкт-Петербурга. Вся актуальная информация о фестивале доступна в его официальном сообществе. Ранее сообщалось, что «ВКонтакте» предложила отказаться от мата, выпустив бесплатный набор стикеров с персонажами, которые помогают выразить сильные эмоции без обсценной лексики.