«ВКонтакте» предложила отказаться от обсценной лексики
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Отмечается, что, когда пользователь будет набирать в комментариях или в мессенджере одно из ненормативных выражений, социальная сеть предложит добавить набор и отправить вместо сквернословия «культурный» стикер.
Набор состоит из 48 изображений, которые призваны помочь сгладить потенциально конфликтные ситуации, резкую критику и противоречия.
Доступны два бесплатных варианта — с персонажем Гусем и глаголами мужского рода, а также с кошкой Браньчатой и словами женского рода.
Ранее сообщалось, что во «ВКонтакте» появились исчезающие и тихие сообщения.