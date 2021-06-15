«ВКонтакте» предложила отказаться от обсценной лексики

Социальная сеть «ВКонтакте» предложила отказаться от мата, выпустив бесплатный набор стикеров с персонажами, которые помогают выразить сильные эмоции без обсценной лексики. Об этом сообщает пресс-служба соцсети.

Отмечается, что, когда пользователь будет набирать в комментариях или в мессенджере одно из ненормативных выражений, социальная сеть предложит добавить набор и отправить вместо сквернословия «культурный» стикер.

Набор состоит из 48 изображений, которые призваны помочь сгладить потенциально конфликтные ситуации, резкую критику и противоречия.

Доступны два бесплатных варианта — с персонажем Гусем и глаголами мужского рода, а также с кошкой Браньчатой и словами женского рода.

Ранее сообщалось, что во «ВКонтакте» появились исчезающие и тихие сообщения.