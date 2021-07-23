«Здесь очень жарко, асфальт прямо печёт»: российская лучница Гомбоева потеряла сознание на Играх в Токио

Российская лучница Светлана Гомбоева получила солнечный удар и потеряла сознание во время проведения предварительного раунда на Олимпиаде в Токио. Первыми на помощь подоспели врачи других национальных команд, после чего спортсменку осмотрели медицинские работники Игр. По словам главного врача сборной России, причиной инцидента стали жара и высокая влажность. В настоящее время Гомбоева находится под присмотром докторов в Олимпийской деревне и планирует продолжить выступление на соревнованиях.

Пока в Токио идёт подготовка к официальной церемонии открытия Олимпийских игр 2020 года, российские спортсмены уже борются за медали в различных дисциплинах. За несколько часов до мероприятия в парке «Юменосима» прошёл предварительный раунд в стрельбе из лука, по итогам которого участники определили свой номер посева в плей-офф. Тем не менее в центре внимания оказались не сами соревнования, а инцидент с российской лучницей Светланой Гомбоевой, потерявшей сознание прямо на арене.

Предварительный раунд в стрельбе из лука начался в 09:00 по токийскому времени, однако это не спасло спортсменов от сильнейшей жары. Во время проведения соревнований температура заметно превышала 30 °С, что усложняло ситуацию для атлетов. Именно этот фактор вкупе с волнением и повлияли на выступление 23-летней Гомбоевой. С 630 очками серебряная медалистка Универсиады показала лишь 45-й результат и уступила лидеру 50 баллов. Лучшей из россиянок стала Ксения Перова (664), занявшая восьмое место. Елена Осипова стала 22-й (651).

«Мы заняли шестое место в квалификационном раунде. У нас в соперниках будут сборные Украины и США. Более или менее нормально, не Корея… В какой-то степени сказалась молодость. Светлана (Гомбоева. — RT) — самая молодая спортсменка, в этом году (на этапе Кубка мира. — RT) в Лозанне она выиграла золото, плюс в командных соревнованиях девочки стали чемпионками Европы. Ксения Перова довольна результатом, но у неё восьмое место, придётся встречаться с лидерами. Мы делаем ставку на команду, плюс впервые на Олимпиаде разыгрывается микст», — цитирует РИА Новости тренера сборной России Станислава Попова.

Однако на этом неудачи Гомбоевой не закончились. Уже по окончании выступления спортсменка почувствовала себя плохо и потеряла сознание. Отмечается, что первыми на помощь пришли врачи из других сборных, после чего к месту инцидента подоспел медицинский персонал Игр.

«Светлана Гомбоева возвращалась от щита после окончания квалификационного раунда, потеряла сознание и упала. Первыми к Светлане подошли врачи из других команд — Италии, Великобритании, США. Ей оказали первую помощь, после чего местные медики её увезли. Надеемся, что всё будет хорошо. Получается, что не выдержала — целый день на жаре. Такое в первый раз на моей памяти. Во Владивостоке, где мы тренировались до этого, погода была схожая. Но здесь сказалась духота», — заявил Попов официальному Telegram-каналу Олимпийского комитета России.

По словам Перовой, она одной из первых увидела Гомбоеву после падения. В этот момент они вместе с Осиповой отходили от щитов и обсуждали выступление в предварительном раунде.

«Повернулись — смотрим, кто-то лежит. Поняли, что это Света, побежали быстрее к ней. Скорее всего, это солнечный удар. Здесь очень жарко, асфальт прямо печёт. Волнение, конечно, тоже присутствует, но всё-таки главная причина — погода. Её увезли доктора», — сказала Перова.

После этого всерьёз обсуждалось, сумеет ли Гомбоева продолжить выступление на Олимпийских играх. По словам старшего тренера сборной России Галины Шадриной, рассматривался вопрос о возможной госпитализации лучницы, но в итоге было решено этого не делать. После осмотра врачей спортсменка отправилась к себе в номер, а борьбу за медали продолжит уже 25 июля. В 1/8 финала турнира в индивидуальном разряде она встретится с голландкой Габриэлой Шлёссер, а также постарается помочь своим соотечественницам в командном турнире. В первом раунде плей-офф они сойдутся с украинками.

«Со Светой уже всё нормально. Врачи её осмотрели, дали попить воды. Сказали, что это был обычный солнечный удар, ей нужно прийти домой и поспать. Её уже отпустили, сейчас мы все вместе возвращаемся в Олимпийскую деревню», — рассказала Перова.

Случившееся с россиянкой детально разобрал главный врач олимпийской команды России Андрей Жолинский. Он объяснил, почему подобное произошло со спортсменкой, и рассказал, какие меры будут предприняты для того, чтобы этого не повторилось.

«Как вы знаете, Светлана сегодня почувствовала себя плохо в результате получения теплового, скорее солнечного удара во время проведения квалификационного раунда по стрельбе из лука. Причина понятна: на фоне высокой температуры окружающей среды — сейчас на солнце +38 °С — и в совокупности с высокой влажностью, конечно, это дало результат. Сейчас она чувствует себя хорошо. В настоящее время мы её посмотрели, она отдыхает. Уверен, что такого больше не повторится. Сейчас скорректируем режим гидратации, водный и питьевой режимы, режимы сна, отдыха, и она будет готова к соревнованиям», — заверил Жолинский.

Как подтвердил руководитель команды Олимпийского комитета России Андрей Конокотин, Гомбоева находится под наблюдением врачей. Её до сих пор беспокоят головные боли, ей необходимы отдых и сон. По его словам, спортсменка останется под присмотром до конца суток, а на соревнования поедет в сопровождении одного из работников медицинского штаба.

Впоследствии о своём состоянии здоровья рассказала и сама Гомбоева. Лучница опубликовала сообщение на своей странице в Instagram, которую временно перестала вести на время проведения Олимпиады.

«Ситуация так сложилась, что многие сейчас за меня переживают. Чувствую себя нормально, сильно болит голова. Стрелять могу и буду», — заключила Гомбоева.