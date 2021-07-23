Запрет на фото акций BLM, увольнение за шутку про холокост и статус Крыма: что окружает Игры в Токио

МОК и организаторы Олимпийских игр не будут публиковать в своих социальных сетях фотографии спортсменов, вставших на одно колено. Режиссёра церемонии открытия Кентаро Кобаяси уволили за шутку про холокост 23-летней давности. На официальном портале ОИ Украина и полуостров Крым разделены границей. А капитану женской сборной Германии по хоккею на траве Нике Лоренц разрешили выходить на площадку с радужной повязкой. Что окружает Олимпиаду в Токио — в материале RT.

Пустые трибуны на церемонии открытия

До начала Олимпийских игр осталось меньше суток. Уже в пятницу днём по московскому времени стартует церемония открытия. Но буквально за день до неё разгорелся серьёзный скандал с участием режиссёра мероприятия Кентаро Кобаяси. Выяснилось, что в далёком 1998-м мужчина, на тот момент пробовавший свои силы в комедии, допустил шутку на тему холокоста. Он предложил «поиграть в холокост», разбрасывая вырезанных из бумаги человечков.

После того как данный ролик разошёлся по сети, Кобаяси был уволен. Глава оргкомитета Сэйко Хасимото призналась, что церемонию придётся «пересмотреть», но пообещала успеть решить все проблемы.

Это не последняя потеря для команды. Ранее своего поста лишился композитор Кейго Оямада, который в начале 1990-х признался в одном из интервью, что, будучи школьником, подвергал буллингу подростков с ограниченными физическими возможностями.

Вживую на трибунах церемонию открытия смогут лицезреть всего 950 официальных лиц, среди которых дипломаты, спонсоры и члены МОК. Что касается российской команды, то, по словам президента ОКР Станислава Позднякова, событие посетят от 66 до 80 атлетов. Точно пропустят его гимнасты и волейболисты, а вот боксёры приедут в полном составе.

«Это связано с тем, что соревнования у многих начнутся на следующий день, они освобождаются. Все остальные желающие примут участие», — цитирует функционера ТАСС.

Разрешение на радужную повязку

Между тем британская The Guardian в преддверии ОИ опубликовала большой материал об отечественной сборной.

Отмечается, что с 2014-го страна находится под давлением из-за допинговых скандалов и сейчас разрывается между желанием «дать отпор» и вернуть своим атлетам возможность полноценно выступать на крупнейших международных соревнованиях.

Издание также рассказало о специальной памятке, которую в ОКР раздали членам команды. В ней, по данным СМИ, содержатся ответы на возможные каверзные вопросы со стороны иностранных журналистов, в том числе об отношении к Black Lives Matter и статусу Крыма.

В The Guardian, основываясь на этой ситуации, сделали вывод, что в России якобы до сих пор видят врагов в журналистах из других стран, WADA и МОК. При этом британцы отметили, что в целом в стране вопрос подготовки к Олимпийским играм отошёл на второй план после провала сборной по футболу на Евро-2020 и последующего увольнения Станислава Черчесова.

Возвращаясь к теме со статусом Крыма, необходимо сказать пару слов о ещё одной любопытной детали. Официальный сайт Olympics.com изобразил полуостров как часть России. Во всплывающем окне Olympics Cheer Zone появляется карта Европы с границами между государствами. В частности, на ней разделены Крым и Украина.

В Госдуме такой шаг со стороны организаторов поприветствовали. В частности, депутат Дмитрий Свищёв напомнил, что эта территория с 2014-го не является украинской.

«Спортсмены, проживающие там, являются гражданами Российской Федерации и должны выступать под флагом России. Это решение МОК, его должны уважать все», — приводит слова политика «Спорт-Экспресс».

В МИД Украины, напротив, остались крайне недовольны произошедшим. По данным местных СМИ, в министерстве поручили посольствам в Швейцарии и Японии разобраться в ситуации.

По данным СМИ, организаторы также запретили публиковать в своих соцсетях, а также соцсетях МОК фотографии спортсменов, преклонивших колено в рамках акции Black Lives Matter.

Ранее в Международном олимпийском комитете вовсе собирались запретить участникам делать это, но из-за серьёзного резонанса смягчили требования. Атлетам теперь нельзя вставать на колено на церемонии награждения, но в преддверии начала соревнований это разрешено.

Именно так и поступили британские и чилийские футболистки в среду. Данный случай выражения солидарности движению Black Lives Matter стал первым в истории ОИ. Но в социальных сетях МОК и оргкомитета Токио-2020 не было опубликовано ни одного кадра с ними.

Параллельно капитану женской сборной Германии по хоккею на траве Нике Лоренц разрешили выходить на площадку с радужной повязкой в знак поддержки ЛГБТ-движения. Таким образом, она появится с ней в первом же матче олимпийского турнира с Великобританией. Любопытно, что на Евро-2020 с радужной повязкой играл капитан другой немецкой национальной команды — футбольной. Речь о Мануэле Нойере. Местная федерация за поведение голкипера даже едва не получила серьёзный штраф, но в итоге ФИФА решила не применять санкции.

Ухудшение ситуации с коронавирусом

Тем временем ситуация с коронавирусом в Японии с каждым днём ухудшается. В четверг в Токио было зафиксировано 1979 новых случаев заражения. Это самый высокий показатель с января текущего года.

Увеличивается количество заболевших и непосредственно на Олимпиаде. 22 июля положительные тесты сдали сразу 12 человек, среди которых два спортсмена из Олимпийской деревни. Больше (15) зафиксировали только один раз с начала месяца — 17-го числа.

Первой же спортсменкой, которую официально отстранили от участия в ОИ из-за COVID-19, стала чилийская тхэквондистка Фернанда Агирре. По словам девушки, перед вылетом в Страну восходящего солнца она сдала два отрицательных ПЦР-теста, но экспресс-тест на антиген и мазок показали положительные результаты.

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К сожалению, Агирре — не последняя, кто лишился возможности выступить в Токио по причине коронавируса. Так, два члена сборной Словакии по лёгкой атлетике помещены на карантин. Это было сделано из-за контакта с инфицированным пассажиром во время рейса в Японию. В национальной команде Нидерландов положительные тесты также сдали уже два атлета: скейтбордистка Кэти Якобс и тхэквондистка Решми Угинк.

А сборная Гвинеи в составе пяти человек вовсе отказалась от участия в ОИ «ради сохранения здоровья спортсменов». Правда, по информации источника AFP в правительстве страны, это связано скорее с недостатком средств на поездку в Токио.

Правда, в четверг африканский коллектив решил всё-таки не сниматься с Игр, получив необходимые гарантии от органов здравоохранения.

Неудивительно, что организаторы в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации вынуждены вводить максимально жёсткие ограничения, чтобы не допустить распространения вируса. Однако антиковидными мерами остались довольны далеко не все. Так, мануальный терапевт женской команды США по борьбе Рози Гальегос-Мэйн в своём посте в соцсетях сравнила их с методами, применяемыми в нацистской Германии. Позже женщине пришлось извиниться и удалить всё опубликованное.

«Теперь я вижу неразрывную связь между этими вещами. Я больше никогда не буду использовать данное слово в какой-либо форме, если на то не будет должных оснований, например на уроке истории или в рамках просвещения людей о событиях прошлого», — приводит слова врача AP.

Принёс извинения за Гальегос-Мэйн и Олимпийский комитет США. В результате мануальному терапевту всё же разрешили остаться в Токио в расположении сборной.