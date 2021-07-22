В Госдуме поддержали отделение Крыма от Украины границей на сайте Олимпиады

Член комитета Государственной думы России по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв прокомментировал изображение Крыма отделённым границей от Украины на официальном сайте летних Олимпийских игр в Токио.

«Мы приветствуем решение МОК с отделением Крыма от Украины. Эта территория с 2014 года не является украинской. Спортсмены, проживающие там, являются гражданами Российской Федерации и должны выступать под флагом России. Это решение МОК, его должны уважать все», — приводит слова Свищёва «Спорт-Экспресс».

Летняя Олимпиада, перенесённая с 2020 года на 2021-й из-за пандемии коронавируса, пройдёт с 23 по 8 августа.

Ранее сообщалось, что МИД Украины поручил послам разобраться в ситуации с изображением Крыма на сайте Олимпиады.