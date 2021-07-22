МИД Украины поручил послам разобраться в ситуации с изображением Крыма на сайте Олимпиады

Министерство иностранных дел Украины дало поручение посольствам в Швейцарии и Японии разобраться в ситуации и изображением Крыма на официальном сайте летних Олимпийских игр в Токио.

Reuters

Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на пресс-службу МИД Украины. Во всплывающем окне Olympics Cheer Zone, на официальном сайте Игр, между материковой Украиной и Крымом обозначена граница. Летняя Олимпиада, перенесённая с 2020 года на 2021-й из-за пандемии коронавируса, пройдёт с 23 по 8 августа. Ранее стало известно, что режиссёра церемонии открытия ОИ-2020 уволили за видео 23-летней давности.