МИД Украины поручил послам разобраться в ситуации с изображением Крыма на сайте Олимпиады
- Reuters
Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.
Во всплывающем окне Olympics Cheer Zone, на официальном сайте Игр, между материковой Украиной и Крымом обозначена граница.
Летняя Олимпиада, перенесённая с 2020 года на 2021-й из-за пандемии коронавируса, пройдёт с 23 по 8 августа.
Ранее стало известно, что режиссёра церемонии открытия ОИ-2020 уволили за видео 23-летней давности.