Бублик и Остапенко — на старте, Джокович и Барти — в уме: с кем сразятся российские теннисисты на пути к медалям Игр

На летних Олимпийских играх в Токио состоялась жеребьёвка теннисных турниров. Россияне по умолчанию были разведены в разные части сетки, они не смогут встретиться друг с другом до полуфинала. Однако каждому из них может достаться не менее сильный оппонент стадией раньше, а Андрей Рублёв и вовсе рискует сойтись с Новаком Джоковичем в четвертьфинале. В свою очередь, Вероника Кудерметова в стартовом поединке сразится с Гарбинье Мугурусой, а Анастасия Павлюченкова в третьем круге наверняка испытает на прочность лидера женского рейтинга Эшли Барти.

Мужской одиночный разряд

В мужском турнире все российские теннисисты вошли в число сеяных. Только французам в 2016 году удавалось заявить команду с такими же высокими рейтингами, при том что у них тогда не было никого в первой четвёрке, а у сборной России есть вторая ракетка мира Даниил Медведев. С ним вместе выступят Андрей Рублёв (№5), Аслан Карацев (№11) и Карен Хачанов (№12).

Жеребьёвку одиночного турнира можно назвать для россиян удачной. Но этого следовало ожидать — их развели по разным четвертям сетки и они по умолчанию не могли встретиться друг с другом до полуфинала. Но всё-таки Рублёву повезло чуть меньше, чем остальным. В четвертьфинале он может сыграть с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем, который стремится завоевать «Золотой шлем» в этом году.

Но и к потенциальному свиданию с сербом Рублёву придётся прокладывать себе путь через тернии. В первом круге его будет ждать бронзовый призёр Олимпиады в Рио и хозяин кортов Кей Нисикори. Хотя сейчас японец занимает 69-ю строчку в рейтинге ATP, на домашние Игры он совершенное точно настраивается по-особенному. К тому же Нисикори выиграл единственный матч у Рублёва на харде ещё в 2018 году. В 1/8 финала россиянин может сыграть с десятым номером посева Гаэлем Монфисом из Франции, который, к слову, недавно женился на украинке Элине Свитолиной.

Медведев начнёт свою первую Олимпиаду матчем с казахстанцем Александром Бубликом. Недавно они уже встречались на старте «Ролан Гаррос», и россиянин продолжил выигрывать каждый сет в противостоянии с соперником. Первым серьёзным испытанием для Медведева может стать итальянец Фабио Фоньини. В четвертьфинале высока вероятность поединка либо с испанцем Пабло Карреньо Бустой, либо с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом, который в первом круге сыграет с победителем двух последних Олимпиад Энди Марреем из Великобритании. Также в одной четверти с Медведевым оказался хорват Марин Чилич — самый сильный из несеяных участников.

Хачанов, как и Рублёв, начнёт поход за медалями со встречи с хозяином соревнований Йосихито Нисиокой. Российский теннисист уже обыгрывал его два года назад на Australian Open, и с тех пор между ними по-прежнему остаётся большая разница в классе. В 1/8 финала Хачанов может столкнуться с посеянным под восьмым номером Диего Шварцманом из Аргентины, которому он дважды уступал за карьеру. Лидером же их четверти является грек Стефанос Циципас. Он будет стараться выиграть для Греции первую за 125 лет медаль в теннисе и начнёт турнир со встречи с опытным немцем Филиппом Кольшрайбером.

Первый оппонент Карацева, американец Томми Пол, имеет самый высокий рейтинг среди всех соперников россиян по 1/32 финала. Но всё-таки россиянин находится на 30 строчек выше в рейтинге ATP, так что обязан уверенно выходить в следующий круг. В 1/8 финала Карацев может выяснить отношения с победителем самого интересного поединка первого раунда между венгром Мартоном Фучовичем и поляком Хубертом Хуркачем. На последнем Уимблдоне они обыгрывали в четвёртом круге Рублёва и Медведева, и у Карацев будет хороший шанс отомстить за соотечественников. А за путёвку в полуфинал поспорить, возможно, придётся с пятой ракеткой мира Александром Зверевым из Германии.

Мужской парный разряд

В парном турнире у российских теннисистов тоже будет свой посев. Карацев и Медведев сыграют под четвёртым номером, а Рублёв и Хачанов — под шестым. Это позволило им всем получить очень удобную сетку и избежать ранних встреч с главными фаворитами соревнований.

К ним относятся хорваты Никола Мектич и Мате Павич, французы Пьер-Юг Эрбер и Николя Маю, колумбийцы Хуан Себастьян Кабаль и Роберт Фарах. Все вместе они выиграли в этом сезоне 12 титулов, в том числе на двух турнирах Большого шлема и трёх «Мастерсах», и занимают шесть из восьми первых строчек рейтинга ATP. Этого вполне достаточно для того, чтобы появление какой-либо другой пары на пьедестале почёта стало сенсацией в мире тенниса.

Карацеву и Медведеву можно не опасаться всех трёх дуэтов вплоть до полуфинала благодаря своему четвёртому посеву. До этой стадии их основными соперниками могут считаться Зверев вместе с Яном-Леннардом Штруффом или Хуркач с Лукашем Куботом. Они встретятся уже в первом круге, и одна из этих пар может составить компанию россиянам в четвертьфинале. К этому времени Карацев и Медведев уже должны будут сыграться достаточно неплохо, чтобы бросить вызов опытным соперникам.

Хачанов и Рублёв имеют достаточно приличный опыт игры в паре, и он должен им пригодиться в первом круге, когда они сразятся с американцами Радживом Рамом и Фрэнсисом Тиафо. В четвертьфинале россияне могут встретиться с Эрбером и Маю, но если удастся сотворить чудо и обыграть их, то дальше им могут достаться Кабаль и Фарах. К тому времени теннисный турнир на Олимпиаде же будет подходить к концу, и всё будет зависеть от того, сохранят ли отечественные игроки силы на то, чтобы выступать и в одиночке, и в паре.

Женский одиночный разряд

У российских девушек позиции в мировом теннисе не так хороши, как у мужчин. Посев в одиночном турнире получила только Анастасия Павлюченкова. Она стартует на Олимпиаде матчем со 104-й ракеткой мира Сарой Эррани из Италии. Россиянка уже шесть раз встречалась с 34-летней соперницей и одержала над ней четыре победы. Правда, последние четыре года они друг с другом не играли. Но жеребьёвку Павлюченковой назвать удачной трудно — путёвку в четвертьфинал ей, возможно, придётся оспаривать с первой ракеткой мира и чемпионкой Уимблдона Эшли Барти из Австралии.

Веронике Кудерметовой не повезло ещё сильнее. В первом круге она сыграет с посеянной под седьмым номером испанкой Гарбинье Мугурусой. Их пути пересекались дважды за последние полтора года, и в обоих случаях сильнее оказывалась уроженка Венесуэлы. Если даже 24-летняя россиянка сумеет преодолеть сопротивление опытной соперницы, то в третьем круге ей может повстречаться 13-я ракетка мира Петра Квитова из Чехии. Впрочем, та приехала в Токио с серией из трёх поражений подряд, что совсем не соответствует её статусу.

Будет иметь посев и первая соперница Екатерины Александровой. Ей стала бельгийка Элизе Мертенс, недавно выигравшая Уимблдон в паре. Самостоятельно в этом сезоне она выступает не так стабильно, но всё-таки 17-ю строчку в мировом рейтинге занимает, так что Александровой придётся постараться, чтобы одержать вторую победу над Мертенс. Но и дальнейший путь россиянки по турнирной сетке нельзя назвать простым. В одну четверть с ней попали вторая и восьмая ракетки мира Наоми Осака из Японии и Ига Свёнтек из Польши, и каждая будет считаться претенденткой на медали.

Для Елены Весниной приоритетным является выступление в парном разряде, где она будет отстаивать титул олимпийской чемпионки, и миксте. Но в одиночном турнире 34-летняя россиянка получила довольно удобную сетку, которой нельзя не воспользоваться. Первой соперницей Весниной станет латвийка Елена Остапенко. Они встречались два раза, и оба матча остались за российской теннисисткой.

В случае третьей победы Веснина может сыграть с американкой Дженнифер Брэди, которая после выхода в финал Australian Open ни разу не выигрывала больше двух матчей на одном турнире. Но дальше россиянку уже будет поджидать недавняя финалистка Уимблдон Каролин Плишкова из Чехии.

Женский парный разряд

В парном турнире выступят Веснина и Кудерметова. Несмотря на то, что они доходили вместе до финала Уимблдона, посев при жеребьёвке они не получили. Это слегка усложняет им борьбу за медали, так как сильные соперницы будут ждать их уже во втором круге.

Речь идёт о голландках Кики Бертенс и Деми Схюрс, посеянных под третьим номером, и француженках Каролин Гарсия и Кристин Младенович. Обе пары достойны того, чтобы оказаться на пьедестале почёта, но они встретятся уже в первом круге, после чего победитель матча встретится с российским дуэтом, если тот в свою очередь обыграет немок Анну-Лену Фридсам и Лауру Зигемунд.

Если Веснина и Кудерметова справятся со всеми трудностями на ранних стадиях, то расслабляться им всё равно не стоит. В полуфинале их оппонентками могу стать чешки Барбора Крейчикова и Катержина Синякова. Они занимают второе и третье места в мировом рейтинге и вправе считаться сильнейшей парой Олимпиады.