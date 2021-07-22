Российские теннисистки узнали соперниц по первому кругу олимпийского турнира

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Международная федерация тенниса (ITF) опубликовала сетку женского одиночного турнира по теннису на летних Олимпийских играх в Токио.
Российские теннисистки узнали соперниц по первому кругу олимпийского турнира
  • Reuters
  • © Susan Mullane-USA TODAY Sports

В первом круге олимпийского теннисного турнира Россию представят четыре спортсменки.

Анастасия Павлюченкова встретится с итальянкой Сарой Эррани, Вероника Кудерметова — с испанкой Гарбинье Мугурусой, Елена Веснина сыграет с латышкой Еленой Остапенко, а Екатерина Александрова — с бельгийкой Элизе Мертенс.

Олимпийские игры, перенесённые с 2020 года на 2021-й из-за пандемии коронавируса, пройдут с 23 июля по 8 августа. Теннисный турнир будет проведён с 24 июля по 1 августа.

Ранее стали известны соперники российских теннисистов по первому кругу олимпийского турнира.

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