Российские теннисисты узнали соперников по первому кругу олимпийского турнира

Международная федерация тенниса (ITF) опубликовала сетку мужского одиночного турнира по теннису на летних Олимпийских играх в Токио.

В первом круге олимпийского теннисного турнира Россию представят четыре спортсмена.

Карен Хачанов встретится с японцем Есихито Нишиокой, Андрей Рублёв — с японцем Кеи Нисикори, Даниил Медведев сыграет с казахстанцем Александром Бубликом, а Аслан Карацев — с американцем Томми Полом.

Олимпийские игры, перенесённые с 2020 года на 2021-й из-за пандемии коронавируса, пройдут с 23 июля по 8 августа. Теннисный турнир будет проведён с 24 июля по 1 августа.

Ранее Хачанов высказался о пребывании на Олимпиаде в Токио.