Хачанов высказался о пребывании на Олимпиаде в Токио

Российский теннисист Карен Хачанов поделился впечатлениями от пребывания на летних Олимпийских играх в Токио.

«Все ребята — Аслан Карацев, Даниил Медведев, Андрей Рублёв и я — впервые на Олимпийских играх. Атмосфера в Токио очень классная, но коронавирусные ограничения накладывают отпечаток. Очень обидно, что болельщиков не пустят на трибуны. Но, несмотря на все трудности, мы рады быть здесь и представлять Россию», — цитирует Хачанова пресс-служба Олимпийского комитета России.

Олимпийские игры, перенесённые с 2020 года на 2021-й из-за пандемии коронавирусной инфекции, пройдут с 23 июля по 8 августа.

Ранее сообщалось, что российские теннисисты прибыли на Олимпиаду в Японию.