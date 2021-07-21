Джокович: не секрет, что я стремлюсь к золотой медали ОИ

Первая ракетка мира серб Новак Джокович поделился ожиданиями от летних Олимпийских игр в Токио.

«В последнее время у меня действительно напряжённый график, но я чувствую, что моя подготовка позволяет бороться. Кроме того, в последнее время я выигрывал много матчей, это всегда придаёт тебе уверенность и заряд дополнительной энергии. Представлять свою страну — привилегия и честь для меня. Я представляю индивидуальный вид спорта, мне редко выпадает шанс быть частью команды»,— приводит слова Джоковича Tennis Head.

Он отметил, что на Играх нацелен на наивысший результат.

«Естественно, у меня максимальные амбиции в Токио, ни для кого не секрет, что я стремлюсь к золотой медали. Но Олимпийские игры — это турнир со специфическим давлением и эмоциями. Тут всё по-другому, я знаю, о чём говорю, прочувствовал это на своей шкуре в прошлом. Поэтому я постараюсь воспринимать эту Олимпиаду как обычный турнир и сосредоточусь на своей цели», — добавил сербский теннисист.

Летние Олимпийские игры, перенесённые с 2020 года на 2021-й из-за пандемии коронавируса, пройдут с 23 июля по 8 августа.

Ранее Даниил Медведев рассказал, в чём главная сложность Олимпиады в Токио.