Теннисист Медведев рассказал, в чём главная сложность Олимпиады в Токио

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Вторая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев поделился мнением о том, что является главной сложностью на Олимпийских играх в Токио.
Теннисист Медведев рассказал, в чём главная сложность Олимпиады в Токио
  • Reuters
  • © Peter Nicholls

«Разница во времени — вот главная сложность. Но я приехал в Токио 18 июля, так что на акклиматизацию у меня есть почти неделя. Могу сказать, что чувствую себя после двух тренировочных дней отлично, так что буду полностью готов к старту турнира», — приводит слова 25-летнего спортсмена пресс-служба Олимпийского комитета России (ОКР).

Он также отметил, что в Токио высокий уровень инфраструктуры. По его словам, он добирается до корта всего за десять минут.

«А вот над другими аспектами, например над процедурами в аэропорту, японцам стоит поработать», — добавил Медведев.

Олимпийские игры, перенесённые с 2020 года на 2021-й из-за пандемии коронавируса, пройдут с 23 июля по 8 августа.

Ранее сообщалось, что Новак Джокович вылетел на Олимпийские игры в Токио.

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