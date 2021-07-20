Джокович вылетел на Олимпийские игры в Токио

Короткая ссылка
Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович вылетел на Олимпийские игры в Токио.
Джокович вылетел на Олимпийские игры в Токио
  • Reuters
  • © Zorana Jevtic

Об этом он сообщил в Instagram.

«Для меня большая честь играть за моих людей и мою страну на Олимпийских играх! Сербия в Токио», — подписал пост Джокович.

В этом сезоне Джокович уже выиграл три турнира Большого шлема — Australian Open, «Ролан Гаррос» и Уимблдон.

Олимпийские игры, перенесённые с 2020 года на 2021-й из-за пандемии коронавируса, пройдут с 23 июля по 8 августа.

Ранее российский теннисист Андрей Рублёв оценил удобство картонных кроватей на Олимпиаде.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить