Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович вылетел на Олимпийские игры в Токио.

Об этом он сообщил в Instagram.

«Для меня большая честь играть за моих людей и мою страну на Олимпийских играх! Сербия в Токио», — подписал пост Джокович.

В этом сезоне Джокович уже выиграл три турнира Большого шлема — Australian Open, «Ролан Гаррос» и Уимблдон.

Олимпийские игры, перенесённые с 2020 года на 2021-й из-за пандемии коронавируса, пройдут с 23 июля по 8 августа.

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