Стали известны соперники российских теннисистов по первому кругу парного олимпийского турнира
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В первом круге мужского парного турнира Россию представят две пары.
Карен Хачанов и Андрей Рублёв сыграют с американцами Радживой Рамом и Франсисом Тиафо, а Аслан Карацев и Даниил Медведев встретятся со словаками Лукашем Клейном и Филипом Полашеком.
В женском турнире Россию представит одна пара.
Елена Веснина и Вероника Кудерметова проведут матч против немок Анны-Лены Фридзам и Лауры Зигемунд.
Олимпийские игры, перенесённые с 2020 года на 2021-й из-за пандемии коронавируса, пройдут с 23 июля по 8 августа. Теннисный турнир пройдёт с 24 июля по 1 августа.
Ранее стали известны соперницы российских теннисисток по первому кругу олимпийского турнира.