Стали известны соперники российских теннисистов по первому кругу парного олимпийского турнира

Международная федерация тенниса (ITF) опубликовала сетку парного турнира по теннису на летних Олимпийских играх в Токио.

В первом круге мужского парного турнира Россию представят две пары.

Карен Хачанов и Андрей Рублёв сыграют с американцами Радживой Рамом и Франсисом Тиафо, а Аслан Карацев и Даниил Медведев встретятся со словаками Лукашем Клейном и Филипом Полашеком.

В женском турнире Россию представит одна пара.

Елена Веснина и Вероника Кудерметова проведут матч против немок Анны-Лены Фридзам и Лауры Зигемунд.

Олимпийские игры, перенесённые с 2020 года на 2021-й из-за пандемии коронавируса, пройдут с 23 июля по 8 августа. Теннисный турнир пройдёт с 24 июля по 1 августа.

Ранее стали известны соперницы российских теннисисток по первому кругу олимпийского турнира.